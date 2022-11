Le imprese: «Non solo ambiente, più impegno sulla sostenibilità sociale»

Più coinvolgimento delle Pmi

«L'attuale livello di impegno da parte delle aziende è giudicato in crescita ma complessivamente insufficiente», si legge nel report. In particolare vi sarebbero ancora ampi scarti tra quanto viene dichiarato e quanto viene effettivamente realizzato. In generale è considerato maggiore l'impegno da parte delle grandi imprese - che possono investire più risorse e permettersi persone dedicate - ma in prospettiva viene considerato essenziale il coinvolgimento delle Pmi che in Italia costituiscono la larga maggioranza (e come più volte dichiarato dal presidente di Sodalitas Alberto Pirelli).

Cosa fare?

Dall’indagine infine appare opportuna una gestione più co-ordinata delle iniziative in ambito sociale in termini di responsabilità di gestione - oggi frammentata fra diversi centri di decisione aziendale - e un maggiore investimento in comunicazione al fine di dare visibilità e valorizzare le iniziative attuate.Il benessere delle persone appare come il possibile valore-guida unificante in grado di connettere l'impegno interno e l'impegno esterno dell'impresa e il volontariato d'impresa la pratica virtuosa in grado di generare benessere sia per i dipendenti che per la comunità di appartenenza. Infine alle imprese è attribuito il compito – oggi scarsamente praticato – di una comunicazione volta non solo a comunicare le cose buone fatte ma anche orientata a creare una diffusa cultura della sostenibilità e a promuovere comportamenti responsabili da parte dei cittadini-consumatori nei propri ambiti di vita e di consumo.