Le imprese raccontate da Assolombarda

Online la miniserie realizzata da John Dickie tra le aziende di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

È online, sul canale You Tube dell’associazione, la miniserie “Qui ogni impresa è possibile”, percorso video ideato e realizzato da Assolombarda che ha l'obiettivo di raccontare il tessuto produttivo delle imprese del territorio.

Parte di un viaggio condotto da John Dickie, su invito di Assolombarda, tra le eccellenze produttive di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Ecosistema denso e diversificato di aziende - si legge nel comunicato -, fornitori, istituti di ricerca, università, ogni impresa è possibile.Da qui ha origine il titolo della miniserie.

«La pandemia - spiega Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda - sta mettendo a dura prova la nostra economia e nonostante le recenti restrizioni abbiano causato una nuova frenata dei mercati, dopo il crollo di marzo-aprile dovuto al primo lockdown abbiamo assistito a una ripresa sorprendente dell'industria. Segno della vitalità e della forza con cui le nostre imprese hanno saputo resistere e affrontare questa crisi senza precedenti - ha dichiarato -. Un'impresa possibile grazie a quel patrimonio di valori che da sempre costituiscono la cultura imprenditoriale italiana: la resilienza, il saper fare e la creatività, l'attitudine costante al cambiamento per vincere la sfida dell'innovazione, il coraggio di sperimentare per anticipare i bisogni e i gusti del mercato italiano e internazionale. Gli stessi valori che saranno determinanti anche per traguardare il futuro e che, già in passato, hanno reso le aziende motore positivo di cambiamento contribuendo a creare sviluppo e benessere per tutto il Paese. Sono queste eccellenze e questi imprenditori che abbiamo voluto raccontare, insieme alle loro storie e all'ecosistema unico e virtuoso in cui operano: un'Italia che lavora, produce e crea, un'Italia dove ogni impresa è possibile».

La miniserie, che era stata presentata in anteprima nel corso dell'Assemblea annuale di Assolombarda lo scorso ottobre, è un viaggio inedito in quattro puntate, che tocca Milano, poi Monza e Brianza, Pavia, Lodi. Percorso raccontato dallo storico, scrittore e divulgatore, John Dickie, a cui Assolombarda ha affidato la scrittura della miniserie. Accessibile sul canale YouTube di Assolombarda.