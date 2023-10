Alluvione in Romagna: imprese ripartite da sole, «senza ristori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’alluvione, le imprese sono rimaste sole. E da sole sono ripartite senza aver avuto nessun tipo di aiuto, in primo luogo dal governo. I soldi, si dice, arriveranno. Ma intanto al momento non si è visto nessuno. Le imprese sono rimaste sole e si sono salvate da sole. Anche se c’è preoccupazione per i fornitori e per le filiere locali.



Confindustria Romagna ha voluto rendere pubblico il risultato di un sondaggio tra le proprie associate che hanno subito dei danni nel maggio scorso . Quello che emerge è una grande capacità di ripartenza e di resilienza. Anche senza un euro di ristori.

Ripresa l’attività

Il primo dato positivo è che, delle aziende intervistate, la quasi totalità ha ripreso la propria attività. Per l’11 per cento la ripartenza si attesta ad un 70 per cento, mentre per il 5 per cento la produzione è ancora attestata al 20 per cento. Solamente il 3 per cento delle imprese coinvolte non ancora potuto riprendere la produzione.

Fra le aziende che non sono ancora ritornate a pieno regime, il 14% ipotizza di poterlo fare entro un mese, il 14% in due mesi, il 29% in tre mesi e il 14% in sei mesi. In molti però hanno denunciato (poco meno del 50 per cento) di aver dovuto ricorrere a nuovi fornitori mentre il venti per cento ha dovuto anche ricercare nuovi clienti.

Senza ristori

Per quello che riguarda i ristori, l’83 per cento delle imprese intervistate non ha ancora ricevuto nessun tipo di rimborso, solo il 17% ha ottenuto dei risarcimenti facendo ricorso ad assicurazioni e tramite gli enti camerali.