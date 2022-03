Le incertezze per l’economia cinese nell’anno della tigre

Crisi immobiliare e finanza locale

Come noto, il boom immobiliare in Cina è stato finanziato – oltre che da capitali esteri – dall'aumento esponenziale del debito settore non finanziario contribuendo massicciamente a portare il leverage complessivo del paese intorno al 280% del PIL. Per contenere l'indebitamento dei developers e dirottare il credito verso altri settori strategici (come quello tecnologico) l'anno scorso il governo ha adottato la policy delle «tre linee rosse», che stabilisce delle soglie per tre rapporti finanziari di alcune grandi società immobiliari.

Il caso Evergrande e il contagio all'intero comparto del real estate e ad altre aree strategiche dell'economia cinese hanno però rivelato quanto fossero velleitarie le intenzioni di Pechino. Nel giro di pochi mesi molti dei nomi più importanti dell'immobiliare cinese (come Country Garden, Sunac o Logan) hanno bruciato miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e i prezzi delle loro obbligazioni sono crollati arrivando in alcuni casi a quotazioni da default.

Dall'immobiliare i problemi si sono rapidamente propagati alle finanze dei governi locali che fanno ampio affidamento sui proventi delle aste dei terreni per rimpinguare le loro casse. In Cina la terra è del popolo (cioè pubblica) e le aste riguardano l'assegnazione temporanea dei terreni per periodi relativamente lunghi. Tra giugno e settembre 2021 la percentuale di lotti invenduti nelle aste dei governi locali è quasi triplicata (dal 10 al 27 per cento) e la situazione non è migliorata nei mesi seguenti. Una ricerca su un campione di 300 città ha rivelato che nel 2021 le entrate fondiarie dei governi locali sono calate del 7%, il dato più basso dal 2014, creando problemi di bilancio ai governi locali, principale fonte di finanziamento della spesa pubblica e anche loro gravati da una montagna di debiti.

Dal 2010 in avanti il debito pubblico locale ha sistematicamente sopravanzato quello del governo centrale (vedi Figura 5) e ha ormai superato il 25% del PIL, con un controvalore di quasi 5.000 miliardi di $.

CINA: DEBITO PUBBLICO DEL GOVERNO CENTRALE E DEI GOVERNI LOCALI IN % DEL PIL Loading...

Peraltro questo è “solo” il debito esplicito dei governi locali, al quale va aggiunto il più copioso debito implicito o nascosto (hidden debt) che è stato acceso principalmente da veicoli finanziari (cosiddetti Local Government Financing Vehicles) nati apposta per aggirare le restrizioni sui prestiti dei governi locali e proliferati dopo la crisi finanziaria globale. Stime di Nomura per il 2020 indicano che il valore complessivo del debito implicito delle amministrazioni locali cinesi sarebbe pari a 7.000 miliardi di $. Ciò significa che le passività totali dei governi locali (implicite + esplicite) si aggirano sui 12.000 miliardi di $; sommando gli ulteriori 3.600 miliardi $ di debiti del governo centrale, si arriva a 15.600 miliardi di $ di debito pubblico totale, approssimativamente pari all'87% del PIL.