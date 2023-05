Le incertezze sui mercati non frenano le acquisizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo L’Oréal ha acquisito il marchio di cosmetica di lusso Aesop che fa capo alla brasiliana Natura & Co. Valore dell’operazione: 2,5 miliardi. La transazione aiuterà il gigante brasiliano della bellezza a ridurre l’onere del debito e a concentrarsi sulla trasformazione di altre attività (si veda anche l’articolo a pagina 8). Nota per i suoi cosmetici naturali, Natura, con sede a San Paolo, ha affrontato un periodo difficile per espandersi a livello globale, con le interruzioni causate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che hanno provocato un’inflazione dei costi.

Questa è solo l’ultima delle varie operazioni di fusioni e acquisizioni che popolano il settore della bellezza in tutto il mondo. Secondo il «Report Cosmetica» de Il Sole 24 Ore Ricerche e Studi, durante il quarto trimestre del 2022 l’indice BeautyMatter Deal ha registrato 79 accordi, con un calo del 28,8% rispetto al quarto trimestre del 2021 e una flessione del 12,2% e del 9,2% rispettivamente al quarto trimestre del 2020 e del 2019. Tuttavia, nonostante il calo e un certo timore sul fatto che l’economia statunitense possa entrare in una fase di lieve recessione nella prima parte del 2023, il sentiment del settore rimane ottimista per il 2023.

Nel nostro Paese le operazioni di M&A nella cosmesi continuano a essere relativamente poche. Tra le più recenti, Allegrini ha acquisito Hotelify - che le permetterà di entrare nell’e-commerce per la fornitura di servizi e accessori a 360 gradi per il mondo dell’ospitalità - e Cliners per rafforzare la presenza nel business dei prodotti per la detergenza. Mentre all’inizio del 2023 Giuliani ha acquisito attività e beni di Biogena da Valetudo. Il gruppo israeliano Sharon Laboratories aveva invece rilevato, nel primo trimestre del 2022, l’italiana Res Pharma Industriale, società chimica specializzata nella ricerca, innovazione e produzione di ingredienti per la cura della persona e cosmesi.

Allargando lo sguardo all’Europa, sempre quest’anno, la svizzera Firmenich - l’ultima azienda profumiera ancora di proprietà della famiglia fondatrice con un fatturato di 4,4 miliardi di euro - e il produttore olandese di specialità chimiche da 9,2 miliardi di euro di ricavi Dsm hanno annunciato la decisione di unirsi in una holding per diventare un fornitore leader di ingredienti alimentari e di prodotti di bellezza e benessere. L’operazione dovrebbe essere finalizzata nella prima metà del 2023 e potrebbe portare a una crescita organica delle vendite tra il 5% e il 7% annuo, oltre che a un risparmio annuale sui costi di circa 350 milioni di euro. Alla chiusura della transazione, Dsm e Firmenich deterranno il 65,5% e il 34,5% delle quote della nuova società combinata. Il valore della fusione di circa 3,5 miliardi di euro ne fa l’operazione più rilevante, di cui si conosca il valore, a livello mondiale per il momento.