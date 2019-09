Le indicazioni per i professionisti

(AdobeStock)

2' di lettura

1. CONOSCERE IL MERCATO

Sessantenni alla guida

Secondo l’ultimo Osservatorio Aub di Aidaf (associazione imprese familiari) sono 11.176 le aziende familiari con un fatturato tra i 20 e i 50 milioni di euro in Italia (dati 2017). La metà di queste è guidata da un imprenditore ultrasessantenne. Ma quasi una su due delle big ha già una leadership intergenerazionale.

2. PRENDERE L’INIZIATIVA

Monitorare il parco clienti

Ai professionisti “di fiducia” è richiesto di monitorare la propria clientela. Non devono avere timore di sollevare per primi il tema della transizione generazionale, muovendosi con largo anticipo: il “passaggio” non è un atto, ma un processo che va preparato e dura anni. E che può rivelarsi un campo d’azione molto remunerativo.

3. UNIRE LE COMPETENZE

Colleghi e grandi studi

Il tema del passaggio generazionale richiede una relazione fiduciaria con l’imprenditore. Il professionista “di famiglia”, però, deve attivare le professionalità giuste, coinvolgendo un team di colleghi ed eventualmente strutturando una consulenza, per sé stesso, con il grande studio d’affari per i profili più complessi.

4. STUDIARE LA SITUAZIONE

Soluzioni «uniche»

L’assetto finale da proporre al cliente deve soppesare tutte le variabili: c’è uno o più eredi che voglia e possa prendere il testimone? Ci sono altri eredi da “liquidare”? Il patrimonio è sufficiente a coprire le quote di legittima senza spezzettare l’azienda? Servono apporti esterni di capitale e/o manager? Come conviveranno con gli eredi?

5. PIANIFICARE A 360 GRADI

Wealth planning e terzo settore

Il passaggio generazionale, soprattutto nelle famiglie con più eredi, deve coinvolgere tutto il patrimonio dell’imprenditore. Fondamentali le competenze di wealth planning, cui ha dedicato un documento il Consiglio dei commercialisti. Ma anche quelle nel Terzo settore, per la quota di patrimonio destinata a Onlus, charity e fondazioni.