Le iniziative editoriali del Gruppo 24 Ore per il Giorno della Memoria

La radio

Alcune delle testimonianze raccolte nel podcast saranno proposte agli ascoltatori di Radio 24 venerdì 27 gennaio nel corso di “24Mattino”, dove Simone Spetia aprirà l'approfondimento sulla Giornata della Memoria con la riflessione di Paolo Mieli sul fenomeno della memoria che inizia ad essere anche quella dei figli dei sopravvissuti.

La voce di uno dei sopravvissuti alla Shoah sarà protagonista anche di “Matteo Caccia Racconta: Storie di rinascita” in onda alle ore 15:00. Inoltre, domenica 29 gennaio, puntata speciale di “Europa Europa” di Gigi Donelli dedicata a “il Senso della Memoria in Europa” con la testimonianza di Tatiana Bucci, internata all’età di 4 anni nel campo di Auschwitw-Birkenau.

Continua la collaborazione tra l'Associazione Figli della Shoah e Il Sole 24 Ore, che anche questo anno trasmette in streaming, dalla pagina dedicata, l'incontro dedicato alle scuole in cui le parole e i ricordi di Emanuele Fiano tracceranno la storia di suo padre Nedo ripercorrendo i momenti più salienti della sua terribile esperienza inquadrandoli nella grande Storia del 900. Da padre a figlio, il passaggio del testimone diventa un atto di coraggio, di responsabilità e di volontà di non dimenticare per costruire un mondo migliore. L'orchestra Jazz del Maestro Pino Jodice suonerà nella seconda parte della mattinata brani di compositori americani figli di sopravvissuti alla Shoah.

I libri

Fitta la proposta letteraria del Sole 24 Ore che presenta in edicola tre libri rivolti a un pubblico ampio che contempla adulti e ragazzi. I primi volumi, già disponibili in edicola con Il Sole 24 Ore fino a febbraio sono «Una bambina e basta» e «Tutto quello che non avevo capito» di Lia Levi. Il primo racconta la storia di Lia Levi, la stessa autrice del romanzo, e della sua crescita evolutiva. Sullo sfondo del passaggio da infanzia ad adolescenza il libro racconta in maniera semplice i tragici eventi del periodo storico in cui è ambientata l'autobiografia: dalle discriminazioni delle Leggi razziali, alla Seconda guerra mondiale fino allo sbarco degli alleati ed alla sua conclusione. Il secondo volume, anch'esso un'autobiografia di Lia Levi, riparte dalla ricostruzione dell’Italia dopo la guerra e narra le gioie e le fatiche di ridisegnare il proprio futuro e quello di tutti.

Il terzo appuntamento è con il libro “Il pane perduto” di Edith Bruck in edicola proprio dal 27 gennaio, vincitore del Premio Strega Giovani 2021 e del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci 2021. Il volume è un romanzo autobiografico nel quale l'autrice partendo dal racconto della sua infanzia che la portò a vivere la tragedia della deportazione nei campi di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, in cui persero la vita la madre, il fratello e il padre, passa poi al racconto del ritorno alla vita: la difficoltà di riadattarsi e l'incomprensione da parte dei familiari che non avevano conosciuto la realtà del lager; il successivo viaggio in Israele, dove non si inserì, e poi in diverse capitali europee fino alla riconciliazione con la sua nuova vita in Italia, dove si fermò a vivere e si sposò con Nelo Risi. Una testimonianza, una memoria come pane quotidiano e un interrogarsi sulla vita, sul futuro, in una finale, intensa, profonda lettera a Dio.