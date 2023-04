Le iniziative del Gruppo 24 ORE per il Salone del mobile

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In occasione della grande kermesse del Salone del Mobile e del Fuorisalone il Gruppo 24 ORE offre ai propri lettori un ampio ventaglio di iniziative editoriali dedicate sia agli operatori del settore sia ai creativi e appassionati di design per conoscere tutte le novità di una delle industrie simbolo del made in Italy.

Nei giorni della manifestazione Il Sole 24 Ore offrirà una copertura online e su carta con aggiornamenti sulle aziende, l'evoluzione del comparto, i trend di innovazione ed economici del settore. Su IlSole24Ore.com, inoltre, sarà possibile consultare il Dossier con molte videointerviste ai protagonisti a partire da Claudio Feltrin, presidente Federlegno, Maria Porro, presidente Salone e Carlo Urbinati, presidente Assoluce, ai designer e alle aziende del settore, realizzate alla fiera di Rho presso l'esclusivo showroom frutto della partnership siglata tra 24 ORE System, la concessionaria del Gruppo 24 ORE, e Fiera Milano.

Martedì 18 aprile, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore il Rapporto Design, appuntamento annuale per le industrie del legno-arredo, per designer e operatori. L’inserto di 40 pagine presenterà alcuni tra i migliori prodotti e appuntamenti del Salone e del FuoriSalone e farà il punto sull’economia del design a 360°: congiuntura, export e nuove frontiere dell’economia circolare.

Mentre il nuovo HTSI sarà in edicola venerdì 21 aprile con lo speciale Superior Interiors. Un giornale interamente dedicato al mondo dell'arredo, con un punto di vista lifestyle trasversale a tutte le sue espressioni: indoor e outdoor, dal mondo della progettazione per interni fino all'architettura anche in vista della 18° Biennale di Venezia, dal collezionismo alla tavola, dalla nautica ai viaggi. Fra i protagonisti degli incontri a tu per tu di questo numero: Michael Anastassiades, Vincent Van Duysen, Jacques Herzog e Pierre de Meuron, Davide Groppi, Ferruccio Laviani, Monica Armani, Carlotta de Bevilacqua, i Formafantasma, Luke Edward Hall, Christian Louboutin. Mentre dal mondo dell'arte, raccontano la loro esperienza e i loro suggerimenti per rendere lo spazio che abitiamo un luogo che si possa davvero chiamare casa, capace di rispecchiarci ed esprimerci: Lesley Lokko, Samuel Ross, Laurent Dumas, Martin Parr. Visto che a Milano torna l'appuntamento biennale con Euroluce, non può mancare un focus sulla migliore creatività made in Italy in questo campo.

Sia Superior Interiors sia il Rapporto Design saranno distribuiti nelle zone del fuori salone con la bag di HTSI, oltre ad essere disponibili presso lo showroom frutto della partnership tra 24 ORE System e Fiera Milano e posizionato nel cuore del quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho, dove organizzatori, espositori e visitatori si potranno incontrare: costituito da uno spazio interno di oltre 120 mq che si sviluppa su due livelli, oltre ad un dehors e con un arredo frutto di una collaborazione con Driade, offre uno spazio utile per creare relazioni d'affari tra tutti i protagonisti della filiera economica-produttiva.