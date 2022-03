Le iniziative del Gruppo 24 Ore per la giornata internazionale della donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'impegno del Gruppo 24 ORE a contribuire al dibattito sui temi della discriminazione e della violenza di genere è sempre costante nel corso dell'anno, attraverso gli approfondimenti del blog multifirma “Alley Oop – l'altra metà del Sole” e la sua newsletter settimanale “Alleyweek – notizie per fare la differenza”, nonché con gli appuntamenti settimanali su Radio 24 di “Nessuna è perfetta”, il programma di Maria Latella in onda la domenica dedicato alle donne che lavorano.

Per l'appuntamento con l'8 marzo, anche quest'anno Il Sole 24 Ore ospiterà un focus di quattro pagine per analizzare come l'arrivo in Italia dei capitali sia per la transizione ecologica sia per la transizione digitale possa dare una scossa (in positivo) all'occupazione femminile e alle possibilità di carriera. Lo speciale offrirà quindi una panoramica delle prospettive occupazionali, alla luce delle specializzazioni necessarie per far fronte ai processi di trasformazione che interesseranno il nostro Paese. Specializzazioni che richiederanno, talvolta, anche una riqualificazione: per questo, un focus sarà dedicato alle proposte formative dei master dedicate a chi vuole aggiornare le proprie competenze.

Loading...

Lo speciale analizzerà anche a che punto siamo con la presenza di donne in ruoli apicali in tutti gli ambiti, dal mondo delle imprese all'associazionismo alle istituzioni, oltre a tracciare un quadro della presenza femminile nell'imprenditoria in Italia, dalle startup alle aziende fondate da donne con un background migratorio, approfondendone problematiche e prospettive future. Infine, un focus particolare sarà dedicato alle atlete che hanno dimostrato doti di leadership in un periodo particolarmente complesso.

Sempre l'8 marzo sarà disponibile l'ebook dal titolo “#hodettono. Tribunali, media e servizi sociali: quando la donna è vittima due volte”, realizzato nell'ambito del progetto NEVER AGAIN, co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione europea. Questo terzo ebook che Il Sole 24 ore dedica al tema della violenza contro le donne si concentrerà sulla vittimizzazione secondaria, in cui le donne che hanno subito violenza si trovano nuovamente ad essere vittime di pregiudizi culturali e stereotipi sessisti nelle aule dei tribunali, nella rappresentazione dei media, nel più ampio contesto sociale. Verrà esaminata la situazione in Italia a confronto con quello che accade in Europa, con l'obiettivo di proporre gli strumenti necessari a superare il problema. L'ebook sarà disponibile gratuitamente sul sito ilSole24ore.com.

Sarà invece disponibile in edicola con il quotidiano, sempre dall'8 marzo, il libro “Le più belle storie di donne coraggiose” di Valentina Camerini e Veronica Carratello. Dalla scienziata italiana Rita Levi Montalcini alla controversa pittrice Frida Kahlo, dalla prima donna aviatrice Amelia Earhart alla determinazione della campionessa paralimpica Bebe Vio, il libro racconta storie di donne che con il loro coraggio e la loro forza hanno dato un contributo fondamentale al nostro progresso sociale, culturale e scientifico. Storie adatte a lettori di tutte le età, illustrate a colori e raccontate come fiabe. Il volume sarà disponibile a € 8,90 oltre al prezzo del Sole 24 Ore.