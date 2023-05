Le istituzioni Ue possono scongiurare la stretta creditizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La prima parte dell’anno ci restituisce un quadro incoraggiante dell’economia italiana. I principali previsori guardano positivamente al nostro Paese e quasi tutti hanno rivisto al rialzo le stime per il 2023. Tale ottimismo è giustificato dagli effetti attesi dal Pnrr, da un settore del turismo molto dinamico con prospettive positive per la stagione estiva, dall’export sempre protagonista. Rimane l’incognita inflazione, che, sebbene lontana ormai dai picchi di fine 2022, è persistente in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, con un percorso che si prevede ancora lungo per arrivare a un’inversione di rotta dei tassi.

Nei prossimi mesi, l’inasprimento delle condizioni monetarie potrebbe essere esacerbato dalle scadenze di giugno delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine da parte della Bce verso i sistemi bancari nazionali in tutta Europa, che obbligheranno le banche detentrici di questa liquidità e senza eccesso di riserve a dismettere parte degli attivi più liquidi o a ricorrere a prestiti ordinari dalla Bce, con impatti negativi su redditività e condizioni creditizie.

Loading...

Nel nostro Paese, la minore disponibilità di risorse a buon mercato dalla Bce si associa alla riduzione nel livello dei depositi del settore privato, che molte banche stanno sperimentando per effetto della perdita di potere di acquisto delle famiglie e del ricorso all’autofinanziamento delle imprese. Conseguenza di tutto ciò è l’inasprirsi delle condizioni del credito, con le imprese che ormai prendono a prestito a tassi superiori al 4%, rispetto all’1,4% di un anno fa.

In questo contesto, è lecito chiedersi se non ci sia un rischio di credit crunch, una condizione nella quale le imprese non riescono a ottenere prestiti a condizioni competitive. E poiché è un contesto che accomuna l’Italia a molti Paesi europei, una possibile risposta consiste nel puntare su schemi di garanzia europei, che riducano il rischio per il sistema bancario e permettano alle banche di continuare a prestare alle imprese.

Oggi la Banca europea degli investimenti gestisce alcuni schemi di garanzia, ma l’ammontare emesso nel 2022 è molto modesto rispetto, ad esempio, al 2021, quando andava scongiurata una nuova recessione dopo l’invasione dell’Ucraina ed erano disponibili iniziative, come lo European guarantee fund, create in risposta alla crisi pandemica. Peraltro, il nuovo schema di garanzie del programma InvestEu ha un budget abbastanza esiguo per le garanzie di portafoglio, che meglio si adatterebbero alle banche commerciali e alle esigenze delle piccole e medie imprese.