Le laceranti confessioni di un prete strano

Scrive Onnembo: «La teatrale sublimazione di questo stato di maleodorante indifferenza era testimoniato dalla presenza dei topi, si ratti. Su cui venivano stilate classifiche dal sapore esilarante. Succede quando la tragedia supera la farsa». E quanto tutto si confonde, in questa umanità al limite di una New York che è, e non è, la Orano di Camus, così, ad un certo banale qual punto, non basta più neppure, bourdieuianamente, «essere totalmente padrone del proprio tempo (nel senso di non avere una moglie e una banda di marmocchi a cui dedicarsi)». Che poi «era uno dei pochi privilegi davvero concessi a un sacerdote». Onorare giorno dopo giorno i voti, affrancandosi da ogni forma di pregiudizio, è un percorso insidioso, con una meta quasi impossibile. «Si potes, cape; si non potes, crede», vorrebbe Agostino. Per don Carmine chi ha coscienza sceglie in cosa credere, non si accontenta di un formulario o di un rito preconfezionato, poiché nella trincea esistenziale la libertà necessita di consapevolezza, convinzione, disciplina e della disposizione a interessarsi e dedicarsi agli altri gratuitamente e in una miriade di modi apparentemente insignificanti. Con un ritmo sincopato e uno stile tutto calibrato, attraverso un continuo fluire di dubbi e riflessioni, fin da principio il romanzo di Onnembo - narrato in prima persona e con ampio uso di metafore - sollecita l’intimità del lettore misurandosi con l’abisso, permettendogli di specchiarsi e riconoscere slanci e fragilità, sintomi dell’impossibilità di stabilire un equilibrio sulla soglia del peccato. D’altronde, «sembra che i bravi preti debbano essere così. Emotivamente lontani da tutti, per essere spiritualmente vicini alle cose di Dio».

«Si dice che l’occhio umano sia capace di riconoscere duecentocinquanta tonalità di grigio. Quelle che si colgono in un confessionale, in un solo giorno, sono decisamente di più e spesso tutto avviene in un’acuta solitudine. Che è solo il nome del fardello che porta sulle spalle chi diventa prete». Un prete insolito questo di Onnembo, interprete lacerato e voce polifonica di un’umanità sempre più in bilico: la sua, e la nostra, a ogni latitudine.

Il metro del dolore

Marco Onnembo

Mondadori, pagg. 200, € 16,90