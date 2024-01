Le lacrime di mio padre, la mia Vespa e i numeri come base di partenza

Come secondo, entrambi abbiamo preso del prosciutto cotto in forno con senape, ricoperto di pezzi di pane e cosparso di scaglie di cren, la radice chiamata anche barbaforte. Stappiamo una bottiglia di un altro vino carsico: la Vitovska Zidarich. A differenza del modello novecentesco di industria italiana, costruito da maschi, IIly ha una storia diversa. Non solo perché l’attuale amministratrice delegata è Cristina Scocchia e perché, nella riorganizzazione degli interessi famigliari, oggi in Illycaffè la sorella di Andrea, Anna, ha la stessa quota del fratello (entrambi il 40%) e la figlia di Riccardo, Daria, ha ancora un pacchetto del 19,5 per cento. «Mio padre Ernesto e mia madre Anna sono sempre stati una coppia molto equilibrata. Mia mamma ha un carattere forte e indipendente. Nella vita pubblica e nella vita interiore. Per esempio, si è convertita dal cattolicesimo al protestantesimo diventando valdese. Questa sua identità netta ha contribuito alla vita dell’impresa. La Illycaffè ha avuto un responsabile storico della finanza, Licerio Degrassi, con cui mia madre si misurava molto. In particolare, il ruolo

di mia mamma è stato fondamentale nelle fasi di crescita e nei passaggi di crisi, come quando

nel 1977 una gelata in Brasile disallineò le quotazioni del caffè in tutto il mondo».

Giusto per non farci mancare nulla, mangiamo anche ortaggi, legumi e patate. Un’altra specificità è la cifra culturalizzata, al limite dello scientificizzazione, della vita privata e imprenditoriale degli Illy, che segna una ulteriore distinzione rispetto al modello italiano fatto soprattutto di imprenditori con un talento naturale e primitivo, ossessivo e intuitivo per la fabbrica e per il mercato. Il fondatore Francesco era un soldato dell’esercito austro-ungarico e un inventore. Suo figlio Ernesto era un chimico. Suo nipote Andrea ha insieme la semplicità della tabellina pitagorica e la complessità della tavola periodica. Ha un legame stretto con Ian Golding della Oxford Martin School, già consigliere di Nelson Mandela e vicepresidente di World Bank. La sua vocazione al pensiero non apocalittico ma radicale sull’evoluzione del capitalismo, dell’agricoltura, della società e dell’ecologia è tutto tranne che il green washing con cui oggi banche, fondi e imprese fanno i soldi e con cui le élite europee lavano la cattiva coscienza dell’Occidente. La sua passione per il caffè ha qualcosa di alchemico. Non ha mai fatto psicanalisi: «Mi sono dedicato molto alla PNL, la programmazione neuro-linguistica, e all’analisi transazionale, diverse e alternative rispetto alla cultura e all’introspezione del profondo fondate da Freud con la teoria dell’inconscio. La PNL e l’analisi transazionale hanno un approccio più pratico e verificabile nei risultati».

Andrea ha una cifra esistenzialmente matematizzante: «Ci sono due modi per fare l’imprenditore: o parti dalla strategia o dai numeri. Io parto dai numeri. Nel 1994 fatturavamo in lire l’equivalente di 30 milioni di euro. Ora i nostri ricavi ammontano a quasi 600 milioni di euro. Allora come oggi il nostro margine operativo lordo è del 15%. Questo è strutturalmente il nostro punto di equilibrio». La cifra matematizzante si consolida bene in età adulta: «Il primo anno al liceo scientifico fui bocciato. Non studiavo. Ero sempre con gli amici. La mia Vespa era la più veloce della città. L’avevo comprata con i soldi guadagnati nell’estate della terza media lavorando tre mesi come addetto alla pressurizzazione dei barattoli. Un giorno i vigili urbani bloccarono dai due lati Via Tesa, qui in centro, per fermarmi e per sequestrarmela. Mio padre mi propose due alternative. O l’iscrizione a una scuola professionale, per andare poi a lavorare in fabbrica. O un collegio in Svizzera. Mia madre selezionò una serie di istituti che, io e lei, visitammo. Alla fine, scelsi un collegio religioso a Losanna, dove rimasi per quattro anni, diplomandomi con la maturità scientifica. Ho iniziato i miei studi in chimica al Politecnico

federale della Svizzera di Losanna, dove mi sono occupato di quella che sarebbe stata chiamata negli anni successivi la cultura ESG, la sostenibilità economica, ambientale, sociale e di governance delle imprese, per poi ultimarli a Trieste».

Correre per le vie di Trieste in Vespa a 14 anni a 140 all’ora. Concludere il pasto di oggi nella sala mensa con il panettone. Spostarci nel laboratorio dove si provano le infinite varianti del caffè. E vedere Andrea Illy che sembra, per un attimo, diventare da un ragazzo dell’Italia e della Mitteleuropa un bambino uscito dalle pagine di Vita e miracoli di Tieta d’Agreste dello scrittore brasiliano Jorge Amado dove «La caffettiera bolle, Tieta passa il caffè, mette le tazzine sul tavolo. Su quello stesso tavolo aveva srotolato un disegno colorato, splendida visione del futuro».

