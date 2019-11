Le lavatrici rétro all’italiana superano quelle hi-tech

L’acquisto dello storico marchio San Giorgio

L’avvio della produzione è del 2003, con vendite soprattutto all’estero (per il 70%) e in misura minore in Italia. Nel 2010 c’è la svolta, con l'acquisizione da una procedura concorsuale del marchio San Giorgio (scongiurando la possibilità di un passaggio alla turca Beko), storica insegna del bianco italiano, operazione che ha contribuito a incrementare le vendite sul mercato interno, oggi pari a circa il cinquanta per cento del totale.

Strategia basata sugli investimenti

Oggi l’azienda continua a investire nello sviluppo, con l’obiettivo di allargare ulteriormente la gamma di produzione. «Abbiamo da poco avviato una nuova linea, con un investimento di circa venti milioni di euro - spiega Tina Izzo -: dall’anno prossimo debutteremo sul mercato con un nostro modello di asciugatrice».

La verticalizzazione estrema all'interno del ciclo produttivo permette a It Wash di rimanere competitiva in un mercato in cui il costo del lavoro, soprattutto per certe produzioni, è considerata una variabile determinante.

«Produciamo quasi tutte le nostre componenti all'interno, attraverso altre realtà che fanno parte della nostra compagine sociale - spiega Izzo -. Cosit si occupa di stampi, mentre Insit è specializzata nella produzione di parti in plastica». L'azienda fattura circa 50 milioni di euro. «Siamo in utile dal secondo anno di attività» spiega Izzo. Buone anche le indicazioni per l'anno in corso, con la previsione di chiudere con un incremento del fatturato del 15-20 per cento.

