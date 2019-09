Le law firm dicono addio alla plastica di Valentina Maglione

Da un lato ci sono i principi e la sensibilità personali, che portano gli avvocati a fare scelte “etiche”. Dall’altro c’è la crescente attenzione delle aziende per la sostenibilità dei fornitori, che sta facendo maturare la consapevolezza negli studi di doversi organizzare con attività strutturate. La conseguenza è un fiorire nel mondo delle law firm di progetti e iniziative.

La parte del leone la fanno gli studi internazionali, che dalla casa madre

hanno ereditato la vocazione alla sostenibilità. Come spiega Francesca Angeloni, partner di Hogan Lovells, «per noi è una questione di identità non di visibilità.Quello che conta sono i risultati». Le iniziative messe in campo da Hogan Lovells sono tante: dalla diversity (con training di women empowering e approfondimenti su inclusione Lgbt) al sociale (con volontariato e alternanza scuola lavoro) all’ambiente (con l’addio alla plastica).

Anche Dla Piper punta su progetti dedicati alle donne (con il gruppo di lavoro Law, leadership alliance for women) e agli stranieri (con il programma di educazione legale Know your rights per richiedenti asilo e rifugiati) e sul rispetto per l’ambiente, con l’addio alla plastica in corso di implementazione. Non solo: lo studio ha la certificazione Iso 14001 per la gestione ambientale d’impresa. «Non è solo marketing - incalza Chiara Anceschi, partner dello studio - perché se viviamo meglio lavoriamo meglio e facciamo un business migliore».

