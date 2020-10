Le letterine caste e sottili di Lucrezia Nelle sue missive la figlia di papa Borgia non appare come la «femme fatale» della leggenda, ma come abile esperta della vita di corte di Giulio Busi

Il Ritratto di Flora di Bartolomeo Veneto che, secondo alcuni storici dell'arte, rappresenta Lucrezia Borgia

Nelle sue missive la figlia di papa Borgia non appare come la «femme fatale» della leggenda, ma come abile esperta della vita di corte

Altro che santarellina. Una santa vera e propria, con lo sguardo devoto sì, ma fiero e autorevole. Che la giovanissima Lucrezia Borgia vesta i panni di Santa Caterina, nei suntuosi e misteriosi affreschi del Pinturicchio nell’Appartamento Borgia al Vaticano, è ipotesi antica e tenace.

Quando vengono eseguite le pitture, tra il 1492 e il 1494, lei è poco più che una bambina. Eppure è passata per due promesse di matrimonio andate a monte. Il 12 giugno 1493 è stata ufficialmente congiunta a Giovanni Sforza. Cosa di meglio che “santificarla”, per aumentare il suo onore e prestigio? Del resto, tutta la macchina iconografica escogitata per Alessandro VI Borgia, sommo pontefice e padre orgoglioso della bellissima Lucrezia, parla la lingua della nobilitazione e dell’esaltazione.

Femme fatale?

Lunghissimi boccoli dorati, naso elegante, mento modellato, Lucrezia ha già tutti i vezzi di una irresistibile femme fatale. Passi per la figlia illegittima addobbata a santa. Secondo Vasari, su richiesta del papa, Pinturicchio «ritrasse sopra la porta d’una camera la signora Giulia Farnese nel volto d’una Nostra Donna, e nel medesimo quadro la testa di esso papa Alessandro che l’adora». C’è l’intera saga dei Borgia, in questa Madonna con le fattezze della Farnese, amante idolatrata da Alessandro VI, assunta per l’occasione in cielo, carnalmente desiderata e misticamente adorata.

«La maggior puttana che fusse in Roma»

Pettegolezzi, insinuazioni, profanazioni, il tutto servito con il fulgore di un’arte splendida. Se il Rinascimento italiano ha un’anima pop, i Borgia ne sono gli interpreti più virtuosi e genuini. Virtuosi si fa per dire, vista la fama di violenze, di soprusi e di lascivia che da sempre li accompagna. E non si pensi che un simile polverone mediatico sia un prodotto tardivo, frutto solo della pruderie ottocentesca e delle demonizzazioni a posteriori. Una Lucrezia Borgia debosciata e avvelenatrice non l’ha inventata Victor Hugo, con il suo omonimo drammone, trasposto in musica da Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani. Basti la frase sprezzante dell’umanista perugino Francesco Maturanzio, cronachista ben informato e senza peli sulla lingua, secondo cui la figliola del papa era «la maggior puttana che fusse in Roma» - un giudizio orrendamente sessista ma non certo isolato nel vorticoso gossip nell’ultimo scorcio del Quattrocento.

Non si capisce Lucrezia Borgia, né l’epoca sua, se non si accetta di bagnarsi in questo mare di dicerie, di colpi di scena, di soprusi e di continui cambi di tono e d’atteggiamento.