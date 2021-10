Le lezioni sempre attuali di Luigi Einaudi: la libertà come fatto morale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel caso di Einaudi, la vitalità del suo pensiero può risultare da un semplice esercizio: immaginare che cosa potrebbe dire e scrivere oggi, in una situazione che pare rimettere in discussione molte delle sue convinzioni e dei suoi insegnamenti. L’esercizio risulterebbe particolarmente istruttivo, e ci farebbe scoprire quanto Einaudi potrebbe esserci utile nell’affrontare i travagli che oggi minacciano le condizioni della libertà, le prospettive del mondo aperto, l’idea stessa della democrazia, il destino della politica, le sorti dell’Europa. Democratici illiberali, no vax, antipatizzanti del mercato, neo-statalisti di ritorno, nazional-populisti, euro-scettici, giornalisti conformisti e conduttori cinici cadrebbero sotto i suoi strali, tanto più insidiosi quanto acuminati nella precisione delle argomentazioni ed efficaci per l’onestà intellettuale.

Ai facinorosi di ogni risma (accanto ai neo-fascisti ci sono gli sfascisti) Einaudi certamente riproporrebbe la sua visione della libertà come «fatto morale». E farebbe giustizia della deformazione, oggi tornata in auge (anche nelle piazze), di chi identifica la libertà col sopruso e chi non riconosce i limiti alla propria libertà nel rispetto di quella altrui.

Agli oppositori del mercato, agli scettici e ai delusi (magari per conformismo), Einaudi spiegherebbe che non è sua la visione della libertà affrancata dai vincoli morali: per lui, la libertà – in politica e in economia – non può mai trasformarsi in lotta di tutti contro tutti, non distrugge l’etica, ma è essa stessa costruttrice di moralità: quella che si realizza nel poter perseguire il proprio disegno di vita, di non essere ostacolato dalle pastoie e dalle protezioni degli interessi organizzati, nell’innovare, restando ancorato a una visione morale basata su virtù quali l’intelligenza, l’operosità, la sobrietà, il rispetto per le idee e i beni degli altri, il rifiuto dell’odio sociale.

Anche se non era nel suo stile, cederebbe forse alla tentazione di citare se stesso e quella mirabile pagina di una delle sue opere più belle, le “Lezioni di politica sociale”, nella quale Einaudi descrive il mercato attraverso la metafora della fiera di campagna e osserva come questo non potrebbe funzionare senza «il cappello a due punte della coppia dei carabinieri, la divisa della guardia municipale, il palazzo del municipio, il notaio, l’avvocato, il parroco», ossia senza regole, istituzioni e princìpi morali. In questo senso, scommetto, a Einaudi non piacerebbero molte deviazioni del capitalismo moderno, non sempre granché liberale, per la tentazione, perseguita spesso con successo, di difendere – più che gli spiriti animali basati sul coraggio, l’innovazione e il rispetto reciproco – posizioni acquisite, privilegi oligopolistici e fruttuose collusioni con la politica. E non perderebbe occasione per denunciare quell’«alleanza tra corporazioni pubbliche e interessi privati per creare privilegi (che) ha perseguitato l’Italia fino ai nostri giorni», come disse a Londra nel 2006 l’allora governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, presentando la traduzione in inglese di scritti einaudiani.

Ai neo-statalisti, Einaudi spiegherebbe perciò che il modello liberale allo stato riserva un posto importante. «Lo stato non deve stare con le mani in mano», scriveva, a sottolineare l’importanza di quanto a esso compete, non già per governare direttamente l’economia (fonte fatale di «corruzione politica e amministrativa per ottenere dallo stato che si interessa di tutto favori»), ma per garantire quei presupposti di libertà, di competizione e di iniziativa che nella sua visione rappresentavano le condizioni irrinunciabili per spingere verso l’alto l’ascensore sociale e realizzare una società più equa.