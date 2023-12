Le Luci di artista dalla città vecchia alla Villa Comunale

E’ chiaro, però, che monti frenetica l’attesa in vista dell’accensione quotidiana delle Luci d’artista, la manifestazione che più di tutte ha rivitalizzato la città vecchia. E’ un percorso fiabesco da compiere con gli occhi e il cuore rivolti verso l’alto, cominciando da Piazza Flavio Gioia dove pare che gli abissi siano stati rovesciati: le meduse rosa e blu danzano nel cielo sopra la fontana, uno show luminoso che prosegue in un tripudio di fiori e foglie luccicanti tra Via Del Pezzo, Via Arce, Via Velia, Via Fieravecchia, Via Settimio Mobilio, Via Guercio, dinnanzi alla Chiesa di Santa Sofia e del Sacro Cuore, in Piazza Vittorio Veneto, alla Chiesa del Santissimo Crocifisso in Piazza Giacomo Matteotti, dove le installazioni e i mosaici colorati firmati da Enrica Borghi, Nello Ferrigno, Luca Pannoli, Eduardo Giannatasio fanno vivere un sogno ad adulti e bambini. Per i più piccoli, si avvererà di lì a poco nella Villa Comunale tra elefanti, mammut, scimmie, giraffe, tigri, orsi fatti solo di luci, che compaiono tra le piante facendo di questo eden botanico un giardino incantato.

