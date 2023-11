Le luci dell’aurora boreale

La stagione delle aurore è entrata nel vivo. Generate dai cosiddetti venti solari, si verificano in realtà tutto l’anno, ma occorre il buio della notte per ammirare il fenomenale spettacolo di luci. Per questo l’autunno, l’inverno e la primavera sono i periodi migliori per assistere a questo fenomeno. Molti l’associano all’inverno, ma in realtà le stagioni più attive sono l’autunno e la primavera, periodi in cui l’orientamento della terra nei confronti del sole massimizza la possibilità di interazione del vento solare con il campo magnetico del nostro pianeta. Statisticamente, le aurore sono visibili ogni due notti. E quale miglior modo per ammirare questo magico spettacolo naturale se non dal proprio letto? Dagli esclusivi igloo (una ventina) immersi nella foresta del resort Magical Pond si possono osservare i suggestivi colori dell’aurora boreale avvolti dalle coperte. Con il suo design nordico e ogni genere di confort, la struttura è il luogo ideale per ammirare la natura in totale relax. Se assistiti dalla fortuna, gli ospiti possono avvistare una renna e godersi lo splendore della Via Lattea illuminata dai colori dell’aurora. A Rovaniemi merita una sosta anche l’Arctic Treehouse Hotel: come dei piccoli nidi sugli alberi, le 32 suite e i 5 chalet con le loro ampie vetrate regalano agli ospiti una spettacolare vista panoramica sui dintorni e rappresentano i rifugi perfetti per ammirare l’aurora boreale e la foresta lappone nel Circolo Polare Artico. Si possono organizzare attività come le passeggiate con le renne, le escursioni in slitta o con le racchette da neve, la caccia all’aurora boreale o la visita a Babbo Natale. Una curiosità: le suite sono caratterizzate da tetti verdi adatti alla gestione dell’acqua piovana e sono interamente concepite secondo una filosofia ispirata all’eco-compatibilità, per questo sono realizzate con materiali esclusivamente sostenibili come il pino finlandese. Per assaporare i gusti autentici del territorio c’è il ristorante Pohjolan Pirtti, dove per la preparazione di tutti i piatti del menu si utilizzano solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero, acquistati direttamente da contadini e pescatori locali.

