Le luci intelligenti che si parlano via Bluetooth

Nel suo catalogo ci sono anche sveglie, altoparlanti, caricabatterie, radio ma ciò che colpisce della vetrina Lexon a Ifa sono le lampade della serie Luma, piccoli oggetti di design pensati come elemento decorativo per creare atmosfera (la luce emessa è limitata) e con la possibilità di cambiarne i colori diffusi con un semplice clic sulla parte superiore dell'oggetto. Perché sono innovative? Perché sono dotate di connettività Bluetooth e quindi sincronizzabili tra loro, facilitando il controllo del colore e dell'intensità della luce emessa dell'intero set da un'unica e sola lampada. Sono inoltre impermeabili per essere utilizzate anche all'aperto, si ricaricano tramite porta Usb-C o in modalità wireless tramite un caricatore che supporta lo standard QI (una carica della batteria dura fino a 24 ore). La novità esposta a Ifa si chiama Bubble, lampada per la scrivania o il tavolo da lettura che cambia di colore con un clic con un caricatore QI da 15 watt e due porte Usb-C.

(G.Rus)