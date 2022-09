Le “Luci” di MiTo illuminano Milano e Torino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fenomeno della luce si muove su più scale, è un concetto fisico, e anche metafisico (secondo Francis Bacon fu la luce la prima creatura di Dio); ma in questa occasione il programma scelto per il festival intende proporre le impressioni sinestetiche fra la musica e la luce come privilegiata esperienza d'ascolto. Non è nuovo il rapporto che intercorre fra questi due elementi ne è intrisa l'opera di Kandinskji e molti studi sono riportati in Musicofilia dal neurologo Oliver Sacks. Di queste corrispondenze sono intrise “tutti i programmi dei concerti” come indicato dal Direttore artistico Nicola Campogrande “impaginati appositamente per indagare questa relazione: si tratta di sinestesie tra suoni e immagini che a volte emergono esplicitamente dalle indicazioni scritte dal compositore in partitura, come chiaro, scuro o luminoso, e altre volte sono il frutto di riflessioni suggerite dall’ascolto della musica”e dimostrano come sia possibile “ascoltare un colore o vedere la suono”.

16esima edizione

MITO SettembreMusica quest'anno giunge alla 16esima edizione con 116 concerti fra cui 3 prime esecuzioni assolute, tra le quali due commissioni di MITO pensate per i più piccoli (confermando l'importanza per i vertici del festival del coinvolgimento di un pubblico di giovanissimi oltre ai costi dei biglietti assolutamente popolari) e 8 prime esecuzioni italiane, e riprende la sua vocazione internazionale ospitando rinomate orchestre come la londinese Philharmonia Orchestra diretta da John Axelrod che ha inaugurato la serata del 5 settembre a Torino all'Audiotorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto di Torino per poi aver eseguito lo stesso programma al Teatro alla Scala di Milano.

Il concerto di chiusura rivela una compagine tutta mozartiana dal titolo “Cristalli” sabato 24 settembre al Conservatorio di Torino e il 25 settembre al Conservatorio di Milano, dove la Mahler Chamber Orchestra, formazione eu-ropea nata nel 1997 voluta da Claudio Abbado, presenta senza direttore un programma molto particolare che vede Leif Ove Andsnes in veste di solista.

Fra gli altri appuntamenti Barbara Hannigan nella doppia veste di direttrice d'orchestra e di soprano, sul podio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la Sinfonia Il miracolo di Haydn e la Quarta Sinfonia di Mahler cantando nel Lied finale Das himmlische Leben (La vita celeste), l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, guidata dal suo Diretto-re ospite principale, Robert Trevino, che affianca la Symphonie Fantastique di Berlioz alla prima italiana di The wonder of life di Régis Campo; Ivo Pogorelich con il recital “Luci erranti” con fantasie di Mozart, Chopin e Schumann e con il Prélude di Ravel, il tenore inglese Ian Bostridge, che canta Les illuminations op. 18 di Britten.

