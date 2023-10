Macchine per il caffè espresso, a Host tutti i nuovi modelli che battono la crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Le innovazioni e le mode dell’espresso italiano saranno presentate all’edizione 2023 di Host, il salone internazionale dell’hospitality, a Milano Rho Fiera dal 13 al 17 ottobre. Non saranno in mostra solo apparecchi e attrezzature professionali, ma anche i più recenti modelli di macchine espresso per la casa. Che però vengono sempre più arricchite di funzioni professionali.

Acquisti di coffee machine in tenuta nonostante la crisi

Da diversi anni le vendite a livello mondiale premiano proprio i modelli più performanti. Ma è tutto il comparto che ha visto crescere la domanda con picchi comprensibilmente elevati durante la chiusura totale dei locali pubblici (in Italia, nel 2020, +118% in sei mesi, e +27% in un anno in 43 paesi secondo Gfk). E anche successivamente gli acquisti delle macchine espresso hanno continuato a crescere.

Loading...

Gli ultimi dati, elaborati per Food24 da Gfk, indicano un trend post-covid comune a quasi tutti i prodotti della tecnologia domestica e cioè lo spostamento verso la fascia media e medio-alta. Le vendite nel periodo agosto 2022-luglio 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sono aumentate in valore del 6% mentre in quantità sono scese del 1,1% e con un incremento degli acquisti delle versioni per le capsule in valore del 10%e di poco diminuiti (0,3%)in volume.

Quanto alle automatiche,dopo anni di grandi successi, hanno registrato una leggera flessione in quantità (-0,9%) ma un aumento del 0,8 per cento in valore. Una sorpresa viene dal successo delle macchine filtro che, grazie alla introduzione delle capsule che ne facilitano l’uso e la manutenzione, hanno visto salire del 19,2% le vendite in volume e del 32,6% in valore.

Gaggia torna dalla Cina in Italia

Una notizia molto positiva che indica la forza trainante del made in italy, pur in un periodo di crisi degli acquisti, riguarda la chiusura delle ultime linee di produzione in Cina delle macchine espresso Gaggia di fascia economica, e il ritorno in Italia, dopo che la Philips aveva venduto al fondo cinese Hillhouse Capital Management il comparto dei piccoli elettrodomestici comprendente Gaggia e Saeco.

Espresso Evolution di Gaggia

Mentre la produzione delle macchine superautomatiche era rimasta in Italia, tutte le entry level provenivano dalla Cina, ma i mercati non avevano gradito le macchine espresso made in China…E proprio in occasione di questo definitivo reshoring, Gaggia ha presentato Espresso, la gamma di apparecchi di prezzo accessibile, interamente fabbricate nel sito di Gaggio Montano (Bio) centro produttivo dell’espresso domestico e professionale. Da quando man mano è cominciato il reshoring, Gaggia ha visto crescere infatti tutti i parametri, con novità all’altezza del vero made in Italy dell’espresso, anche quello della fascia meno costosa. Gaggia ha cominciato una crescita a due cifre dal 2020 quando ha realizzato oltre 33 milioni di euro di fatturato (26 nel 2019) poi 43 nel 2021 e quasi 50 nel 2022 La nuova serie.