Le Madonne di Lorenzo Lotto lungo via del Pignolo sino al Sentierone

Le Madonne, i drappi colorati, i volti che il veneziano, figlio di mercanti di tessuti e tappeti, Lorenzo Lotto ha lasciato in dote alla città durante la sua permanenza nel XVI secolo stupiscono ogni volta per espressività dei visi, grazia delle vesti. Dalla Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco - la casa dell’artista affacciava sul cortiletto - in cui viene narrata la storia della vita di Maria (elegantissimo appare il suo scialle beige), scendendo attraverso la Porta di San Agostino lungo via Pignolo sino alla Chiesa di San Bernardino (Lotto sceglie tonalità di rosso, turchese, verde e rosa davvero delicate) per finire al Sentierone e alla Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano. Qui il cui coro fa da cornice a quella Pala Martinengo con la quale Lotto rimarca in maniera comunque discreta la vittoria della sua Venezia e si conclude una passeggiata indimenticabile tra i tesori dell’arte italiana. Anche l’architettura di inizio ‘900 è ben rappresentata, grazie alle creazioni dell’architetto Marcello Piacentini nella fase iniziale del razionalismo: l’urbanista disegnò nella zona della fiera, attorno al Donizetti portici, piazze aperte che adesso si offrono al passeggio e quando cala la sera con le luci del Natale ricordano i Campi Elisi parigini.

5/6 Menu