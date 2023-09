La scuola multietnica di Milano: come l’integrazione passa attraverso l’istruzione

«A me non piace tanto l’idea di ghetto, però questa è una scuola difficile dove bisogna veramente attivare tante strategie per arrivare all’obiettivo», spiega la preside Federica Gambogi.

L'apprendimento qui è soprattutto tracciare gli strumenti dell'integrazione. Così dove gli strumenti tradizioni sono inefficaci bisogna sperimentarne nuovi metodi. Attività didattiche caratterizzate da esperienze concrete e vissute, che aiutano lo sviluppo della personalità e dell'apprendimento, come il metodo Pizzigoni. Un metodo che parte dalla terra, dalla piccola agrocoltura, per trovare correlazioni e riferimenti linguistici.

«Io sono arrivata qui dai primi anni di insegnamento in scuole di zone benestanti, i bambini avevano tutto. - spiega la maestra Manuela D’Onofrio- Ma erano forse stanchi di avere tutto, e quando sono arrivata in via Paravia, l’ho vista come una sfida. Se realmente sono un’insegnante, voglio esserla nelle difficoltà, non dove è tutto semplice, dove i bambini sono super bravi. Sono arrivata qua in un contesto difficile e sono venuti fuori i valori».

Nonostante le difficoltà, lo sforzo didattico innovativo premia molte realtà. Uno degli strumenti vincenti è il metodo di studio che favorisce l'apprendimento veloce dell'italiano e un approccio diverso allo studio. Le maestre di via Paravia raccontano come vivono con i loro bambini e come la scuola sia diventato un punto di riferimento per le famiglie e per il quartiere. Come la sfida didattica sia l’unica via di uscita percorribile nelle difficoltà.





