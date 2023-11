Le Maldives aprono agli acquisti immobiliari degli stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da turisti a proprietari: gli stranieri possono ora acquistare immobili nelle Maldive, l’arcipelago nell’Oceano Indiano che è una delle destinazioni preferite per le vacanze degli italiani, e non solo.

Il primo gruppo a cogliere l’opportunità è stato il Crystal Property Group, specializzato in resort di lusso in Sri Lanka, che ha scelto Londra per il lancio di Infinite Maldives.

Il complesso sull’Atollo 1 di Male, costruito su un’isola bonificata di cinque ettari, avrà 44 ville affacciate sul mare, ognuna con un proprio terrazzo e piscina privata. Nove avranno una camera da letto, 34 sono più spaziose con due camere da letto e ci sarà anche una “villa presidenziale” di grandi dimensioni.

Gli spazi comuni comprendono un grande padiglione centrale, un ristorante, un centro fitness e spa e una zona gioco per bambini. L’isola è a 35 minuti di distanza in motoscafo dall’aeroporto Velana di Melé che ha collegamenti diretti con molte destinazioni internazionali, Italia compresa.

«Siamo i primi a poter offrire la possibilità di un investimento residenziale alle Maldive, grazie alle nuove regole approvate dal Governo delle Maldive - spiega Reza Magdon Ismail, amministratore delegato del Crystal Property Group -. E’ una pietra miliare per il Paese e un’opportunità unica per chi ama le isole».

In settembre con il Maldives Tourism Act sono entrate in vigore nuove norme che permettono l’acquisto da parte di cittadini privati stranieri di immobili sulle isole con il sistema dello “strata lease”, contratti di locazione di lungo termine simili a quelli utilizzati in Gran Bretagna. Le ville di Infinite Maldives si potranno “acquistare” per un periodo iniziale di 43 anni che può essere rinnovato per altri 49 anni e hanno prezzi che vanno da 1 a 3 milioni di dollari.

«La nostra ambizione è creare spazi straordinari dove vivere in armonia con l’ambiente e la natura e in armonia con lo spirito delle Maldive, che è un posto molto speciale», afferma Madgon Ismail.

La gestione sarà affidata a The Cocoon Collection dell’italiano Alessandro Azzola, che ha una presenza consolidata nel turismo di lusso nell’arcipelago. Il masterplan e le ville di Infinite Maldives sono state progettate dall’architetto giapponese Shigeru Ban, celebre per i suoi progetti ecosostenibili, che in passato ha vinto il Pritzker Architecture Prize, considerato il premio Oscar dell’architettura mondiale.