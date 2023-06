Le mani di Tata sull’ex start up italiana quotata al Nasdaq: accordo da 100 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era a tutti gli effetti il sogno italiano a Wall Street. La speranza di un unicorno tricolore al Nasdaq, dopo i primi passi a Milano. Ora Kaleyra passa al gigante indiano Tata Communications: accordo trovato sulla base di 7,25 dollari per azione, per un corrispettivo totale di circa 100 milioni di dollari, oltre l’assunzione di tutti i debiti in essere.

Un’operazione, quella annunciata nelle scorse ore, che verrà chiusa entro 6-9 mesi, quando il titolo dell’ex start up fondata da Dario Calogero sarà...