Le manifestazioni di piazza in Libano, tra contraddizioni e ondate di profughi

Lo Stato e il suo braccio operativo, il governo, vivono di debito. Il deficit di bilancio è all’8% del Pil, il debito pubblico al 152,8%

In questa realtà fra estrema povertà e grande ricchezza, opera lo Stato, cioè il governo: con regole teoricamente assillanti ma facilmente ignorabili, col nepotismo, il settarismo tribale, naturalmente col fenomeno universale della corruzione, in un certo senso con un laissez faire non tanto ideologico quanto artigianale. Più sinteticamente, lo Stato e il suo braccio operativo, il governo, vivono di debito. Il deficit di bilancio è all’8% del Pil, il debito pubblico al 152,8% e i libanesi importano, cioè consumano, molto più di quanto esportino. Per la sua storia e per quello che il Libano rappresenta, l’Europa non vuole vedere il paese affondare di nuovo, come nei 15 anni di guerra civile, fra il 1975 e il 1990. Da tempo la Conferenza di Parigi finanzia il paese. L’ultima trance da 11 miliardi di dollari è pronta ma perché arrivi a Beirut occorre che il governo faccia le riforme economiche richieste.

E qui arriviamo alla cronaca di questi giorni. Alle manifestazioni e alla “Rivoluzione”. Fino ad ora il racconto del profilo economico libanese poteva essere simile a decine di altri paesi di vari continenti. Ora si entra nella specificità locale. Non c’è nel Medio Oriente arabo un luogo dove le libertà individuali siano così rispettate; dove il diritto di critica della stampa sia così scontato.

Le libertà collettive sono invece protette da una specie di “democrazia settaria”: secondo demografia, ognuna delle 17 comunità religiose ha una rappresentatività nelle cariche, le istituzioni, nella ricchezza pubblica; e all’interno di ogni comunità (geograficamente più omogenee dopo la guerra civile) la setta provvede a distribuire la sua ricchezza. Il sistema sociale che a livello nazionale manca, è garantito a livello settario, sovvenzioni comprese. Da decenni Hezbollah costruisce per la sua gente scuole, ospedali, case popolari che lo Stato non avrebbe i mezzi per finanziare.

Molti dei manifestanti in questi giorni in piazza, hanno ragione a

rivendicare uno Stato più moderno e meno settario. Ma contemporaneamente godono dei benefici garantiti dalla loro setta. E allo Stato che vogliono cambiare, non pagano le tasse. Il governo libanese non ha la capacità né la volontà di raccogliere le imposte sul reddito: il 60% delle entrate fiscali viene da tasse indirette. La società civile ha ragione a protestare contro gli aumenti sull’uso del cellulare, che hanno scatenato la rivolta: quello libanese è forse il peggiore e già più caro dei servizi al mondo; ne ha un po’ meno perché sono le uniche tasse che paga.