Le manovre Coop sul capitale per blindare Unipol

Con un piano in due step, un aumento di capitale e l’incasso della cedola, Holmo, storica cassaforte azionista di Unipol con una quota diretta del 6,66%, ha rimesso a posto i conti e ora non sarebbe più tenuta a mettere sul mercato la partecipazione nella holding assicurativa, come da mandato affidato a Mediobanca nel febbraio del 2021.

Il secondo cruciale passaggio che ha definitivamente proiettato la cassaforte in un altro scenario si è realizzato proprio qualche giorno fa. Il 30 giugno Holmo, grazie...