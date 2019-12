LE MARCE INDIETRO DEL GOVERNO / Autonomia

(IMAGO ECONOMICA)

C'è infine il capitolo dei dossier che si è tentato invano di far confluire in manovra: la bozza di legge quadro sull'autonomia differenziata, su cui hanno frenato gli stessi dem al Senato, il prestito ponte per Alitalia (poi approvato con un Dl ad hoc) e le proroghe delle Authority.