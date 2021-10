Le materie prime ai massimi spingono lo sviluppo del biogas

«Un settore nel quale l’Italia per una volta può mettere in campo un importante vantaggio infrastrutturale – spiega il presidente del Consorzio italiano Biogas (Cib), Piero Gattoni – abbiamo una rete capillare di trasporto e distribuzione del gas naturale e depositi per lo stoccaggio di 12 miliardi di metri cubi sui 64 del consumo totale annuo. L’obiettivo del Pnrr è di arrivare a una produzione di biogas/biometano di 4 miliardi di metri cubi entro il 2026 per poi toccare i 6 miliardi nel 2030. Circa il 10% del consumo totale di gas naturale».

Rafforzare la produzione di biometano consentirebbe inoltre di raggiungere più obiettivi contemporaneamente. Poter contare su una quota di gas rinnovabile – spiegano ancora al Cib – renderà meno oneroso per i settori acciaio, ceramica e carta (settori energivori e di difficile decarbonizzazione) ridurre le emissioni e quindi i costi della loro transizione ecologica. Il biometano è multivalente: consente di tagliare le emissioni in agricoltura, riduce il costo della transizione per i settori più energivori e grazie all’elevata capacità di stoccaggio può compensare i limiti produttivi delle rinnovabili non programmabili (fotovoltaico ed eolico). Dal rafforzamento della produzione di biogas e biometano discendono almeno altri due importanti opportunità.

«La filiera – aggiunge Gattoni - finora si è sviluppata soprattutto nelle regioni del Nord dove sono più presenti gli allevamenti. Ma nel Pnrr sono previsti incentivi per rafforzare gli impianti anche al Centro Sud favorendo l’economia circolare anche in altri comparti dell’agroindustria». Un altro problema emerso con la recente fiammata dei listini delle materie prime è poi il boom dei prezzi dei fertilizzanti tanto che alcune imprese estere produttrici hanno ridotto o sospeso la produzione. «E qui c’è l’altro importante valore aggiunto della produzione di biogas – aggiunge il presidente del Cib – ovvero la produzione di digestato, un efficace fertilizzante organico che consente di abbattere in agricoltura il ricorso a prodotti di sintesi».

Insomma sono molti gli elementi sia ambientali che di sostenibilità economica che spingono in direzione di un rapido sviluppo della filiera del biogas e biometano. «Occorre adesso coraggio e avviare la riconversione degli impianti esistenti – conclude Gattoni – e la costruzione di nuovi. Nei ministeri c’è un intenso lavoro sulle norme attuative del Pnrr che ci aspettiamo possano dare nuovo slancio ad una tecnologia in grado di incrementare la produzione ed essere da stimolo per un cambio del modello delle pratiche agricole in senso circolare. Le imprese dal canto loro sono pronte a investire».