Le Mazda MX-5 si radunano il 18 settembre all’Autodromo di Modena

Dopo i due anni di pandemia, Mazda Italia ha deciso di organizzare il primo raduno nazionale della MX-5. La data e luogo da segnarsi agenda per tutti gli amanti dell'iconico roadster è domenica 18 settembre 2022, presso l'Autodromo di Modena.

E a poche ora prima dell'apertura ufficiale delle iscrizioni, centinaia di possessori della MX-5 hanno già deciso di aderire in quello che sarà il più grande raduno della MX-5 mai realizzato in Italia.

Nei due anni di limitazioni dovuti al Covid-19, Mazda non ha comunque fatto mancare la propria vicinanza ai suoi clienti. Infatti è riuscita ad organizzare l'evento “Back To Drive”, un raduno itinerante che ha toccato quasi tutte le regioni d'Italia, e che si è svolto nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti. Questa è stata l'occasione, per 1.171 possessori di MX-5 di tornare a guidare su percorsi affascinanti in alcune delle zone più belle dello Stivale, dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, alle valli del Monte Terminillo, fino al Passo del Tonale a Brescia.

Il raduno di settembre vedrà il coinvolgimento di tutti i Club MX-5 italiani che daranno vita a unico, grande evento. Per potersi preregistrare è sufficiente compilare il form al link https://mazdamx-5.it.