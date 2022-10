Le menzogne della Brexit dietro il declino di Londra

3' di lettura

Con la soddisfazione di chi ha raggiunto un obiettivo storico, il giorno di Ferragosto, 75° anniversario dell’indipendenza, dal Forte Rosso della vecchia Delhi, Narendra Modi aveva annunciato che l’India era diventata la quinta potenza economica mondiale. Come dato statistico assoluto, non per Pil procapite.

Ma, aveva annunciato il premier, la cosa più importante era che l’India avesse superato

la Gran Bretagna.

Non c’è manifestazione pubblica nella quale Modi non ricordi di aver lasciato indietro per crescita economica e stabilità politica, l’ex potenza coloniale. Il rapporto fra India e Gran Bretagna è unico, di amore e odio a seconda delle occasioni. Ma essere stati superati da quella che fu il poverissimo “gioiello della corona”, dovrebbe essere un’umiliazione di chi, nella marcia trionfale di Edward Elgar, era la «Terra di speranza e gloria, madre della libertà».

Scenario italiano

Tuttavia l’umiliazione storica è abbondantemente sovrastata da quella denunciata dall’attualità della cronaca. «L’economia britannica è ora come l’Italia e la Grecia in termini di rischio per gli investitori, e i politici non sono stati onesti rispetto ai problemi che la nazione deve affrontare», scrive il conservatore Daily Mail, citando un ex governatore della Banca d’Inghilterra.

Sono sette milioni le famiglie che non sono in grado di sostenere il riscaldamento delle loro case. Per loro è stata richiesta una spesa supplementare di 14 miliardi di sterline che a fatica il governo dovrà trovare. Anche rispetto alla durata degli esecutivi, la Gran Bretagna assomiglia all’Italia. Dal referendum sulla Brexit del giugno 2016 ad oggi, si sono succeduti quattro premier conservatori: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e Liz Truss.

Truss probabile meteora

La leadership di quest’ultima rischia di diventare una delle più brevi della storia della monarchia britannica. Modi dovrebbe essere doppiamente soddisfatto: uno dei possibili candidati a una rapida successione a Truss, è Rishi Sunak, già cancelliere dello Scacchiere di Johnson, figlio di emigranti indiani. Kwasi Kwarteng il suo successore, licenziato un mese dopo la nomina dalla premier, è figlio di emigrati dal Ghana. Stiamo parlando di politici del Partito conservatore, non del Labour. Almeno in questo la Gran Bretagna continua ad essere meglio dell’Italia: dovrà passare un’altra generazione prima che il figlio di un migrante sia ai vertici politici ed economici del nostro Paese.

Le analogie e le differenze con l’Italia sono numerose. Nella tradizione occidentale la sinistra spende il denaro pubblico che la destra crea con il rigore fiscale. Oggi sia i Conservatori inglesi che italiani tendono a ignorare le difficoltà dei conti pubblici in entrambi i Paesi. Il mini budget che voleva dare ai ricchi per togliere ai poveri come nemmeno Margaret Thatcher aveva avuto il coraggio di fare, forse non ha precedenti nella storia dei cancellieri Tory dello Scacchiere. Nella campagna elettorale interna per la leadership del partito, Rishi Sunak si era opposto al modello autolesionista di crescita che Liz Truss proponeva.