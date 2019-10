Le meraviglie dell’Orto botanico

Rose, orchidee, succulente, plumerie, gelsomini, carnivore, aromatiche, oltre a varietà tropicali e sub-tropicali punteggiano i viali del magnifico Orto Botanico di Palermo per la 19esima edizione di “Zagara d’autunno” (25-27 ottobre). Tema di quest’anno è “Olive e oli d’Italia”, con un’esposizione all’interno del Gymnasium di circa 100 cultivar e un mini frantoio per la dimostrazione della molitura delle olive a freddo e degustazioni. I proventi della manifestazione saranno come sempre destinati al sostegno dell’Orto Botanico, fondato nel 1786.

www.ortobotanico.unipa.it