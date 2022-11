Le meraviglie del piccolo Regno del Bhutan

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un noto proverbio recita: “Non ascoltare quello che ti dicono... vai a vedere”. Questo vale assolutamente per il Bhutan. Questa popolare destinazione è uno dei Paesi più influenti in termini di ambiente e felicità e, senza dubbio, uno dei luoghi più trasformativi da visitare. Di recente Lonely Planet lo ha indicato come il Paese numero uno da visitare. Il piccolo regno, incastonato tra l’India e la Cina, è circondato dalla più grande e maestosa catena montuosa, l’Himalaya. Con il nuovo slogan Bhutan Believe e una forte impronta al turismo sostenibile (essendo un Paese vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, il Bhutan intensificherà anche gli sforzi per mantenere lo status di essere uno dei pochi Paesi carbon-negative al mondo). ha da qualche settimana riaperto le sue porte al turismo e si candida a diventare una meta accessibile per tutta la famiglia. Ecco dieci esperienze da non perdere.

1.Osservare la maestosità dell’Himalaya

Un incredibile senso di meraviglia per grandi e piccini nei bambini lo regala la vista dell’l’Himalaya, totalmente catturati dalla sua maestosità. Raggiungete in auto il passo Dochu La, alto più di 3.000 metri, dove (tempo permettendo) si possono ammirare le magnifiche cime innevate dell’Himalaya. La catena montuosa più alta del mondo che attraversa il Bhutan, il Nepal, l’India, il Pakistan, l’Afghanistan e la Cina. Sulla cima del Dochu La, si può procedere tra 108 chorten commemorativi (santuari buddisti) e gruppi di bandierine di preghiera che sventolano. Respirate profondamente e ammirate il panorama sorseggiando un caffè nella graziosa caffetteria. È una vista che toglie il fiato!

In inverno è possibile giocare con la neve che ammanta praticamente ogni cosa. Ci sono poi ampi spazi aperti che permettono anche ai bambini di fare un’escursione e divertirsi in mezzo alla natura.

Praticate trekking fino al Monastero del Nido della Tigre

Il Monastero del Nido della Tigre, costruito nel 1692 per commemorare una serie di eventi che portarono il buddismo in Bhutan, è considerato il sito più sacro del Bhutan e pertanto la maggior parte dei bhutanesi spera di visitarlo almeno una volta nella vita. Per molti è una delle esperienze da non perdere in Bhutan. Arroccato su una rupe a 3.000 piedi sopra il fondovalle, il monastero del Nido della Tigre si raggiunge con una salita continua di due ore fino a 10.000 piedi sopra il livello del mare. Il sentiero per il Monastero del Nido della Tigre si imbocca a circa 6 miglia dalla città di Paro. Paro si trova a 7.000 piedi sul livello del mare, quindi c’è un dislivello di 3.000 piedi sulla strada per il Tiger’s Nest: è letteralmente e figurativamente uno dei punti culminanti di ogni vacanza in famiglia in Bhutan. Lungo il sentiero sono disponibili dei pony per trasportare i più piccoli fino a circa metà dell’escursione. Soi può optare per un’escursione di un’ora o per un’escursione che esplori il Regno nell’arco di un paio di giorni con possibilità di campeggiare lungo il percorso.

3. Scoprire il Bhutan attraverso le sue valli e le sue foreste

Merita una menzione il Trans Bhutan Trail. Per chi vuole intraprendere un viaggio spirituale, attraversa 400 siti ricchi di storia e cultura. Sebbene sia lungo 400 km, si può scegliere di percorrerne solo alcuni tratti. Partendo - o finendo - a Trashigang, si snoda attraverso il Bhutan centrale e si estende fino alla regione occidentale di Haa. È diventato accessibile ai turisti per la prima volta nei suoi 60 anni di storia. Lungo il percorso, la guida potrà raccontare dei tanti affascinanti mammiferi che popolano il Bhutan e, se sarete fortunati, potrete anche avvistarne qualcuno!

Esplorate il Punakha Dzong e attraversate i ponti sospesi

Il Bhutan è l’antidoto alla vita moderna. È il modo migliore per riuscire a rallentare. Il Punakha Dzong (a circa due ore e mezza di auto da Thimphu) è il secondo più antico dzong (fortezza con funzioni amministrative e monastiche) costruito in Bhutan. È considerato lo dzong più bello del Bhutan. Tutti i re del Bhutan sono stati incoronati nel Punakha Dzong. Un tempo sede del governo fino al trasferimento a Thimphu nel 1955, il Punakha Dzong è la residenza invernale di Je Khenpo (abate capo del Bhutan) e di circa 1.000 monaci. Non solo, all’interno del Punakha Dzong, coloratissimi murales raffigurano la vita di Buddha. Dopo aver esplorato il Punakha Dzong, attraversate il ponte coperto di Bazam. Se si guarda al di là del ponte, è probabile che si vedano grandi banchi di pesci nel fiume, ai quali si può dare da mangiare. Si può anche attraversare il fiume Po Chhu su uno dei ponti sospesi pedonali più lunghi del Bhutan. È possibile raggiungere questo ponte a piedi prima o dopo aver esplorato il Punakha Dzong. Il ponte sospeso lungo 160 metri consente di ammirare la lussureggiante valle di Punakha e il sottostante fiume Po Chhu, alimentato dai ghiacciai.