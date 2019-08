Le Mercedes compatte tirano fuori i muscoli: motori fino a 421 cv di Alfonso Rizzo

3' di lettura

Dopo la A 35 Amg da 306 cv, Mercedes presenta la A 45 e la Cla 45 Amg 4 Matic+, declinate anche nella variante super sportiva «S», come avviene per gli altri modelli Amg. Presto arriverà anche una versione Shooting Brake della Cla 45 Amg, per famiglie sprint, mostrata in anteprima a Madrid a fine luglio. Nella prova in pista a Jarama, a Madrid, la A 45 S Amg si è dimostrata veloce e agile in modalità Race. Precisa nell’inserimento in curva anche se con un leggero sottosterzo prontamente annullato non appena si torna ad accelerare, già prima del punto di corda. Quando il sistema 4 Matic+ comincia a lavorare si percepisce il lavoro di tutta la meccanica per tenere la vettura sulla traiettoria impostata.

La frenata è potente e l’impianto reagisce bene anche dopo qualche giro al limite.

L’erogazione della coppia è corposa e progressiva fin dai 2.000 giri/min. anche se il picco si raggiunge oltre i 5.000 giri/min. per arrivare fino al regime massimo di 7.200 giri/min. prima di cambiare marcia in pochi millisecondi. Per muoversi nel traffico cittadino di Madrid meglio scegliere la modalità Comfort, magari lasciando la valvola di scarico aperta per godersi il coinvolgente borbottio del motore.

Il motore delle piccole Amg è il 4 cilindri 2 litri turbo più potente mai prodotto in grande serie. È stato completamente riprogettato ed è disponibile in due livelli di potenza e di coppia: 387 cv e 480 Nm di base, 421 cv e 500 Nm per la «S». Le prestazioni sono straordinarie. Bastano 3”9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h con la Amg A 45 S (4” per la Cla 45 S) per poi raggiungere la velocità massima di 270 km/h. Le varianti «base» Amg 45 sono appena più lente: 4” e 4”1 rispettivamente. I consumi dichiarati sono tra 8,1 e 8,4 l/100 km (Nedc), ma è più realistico calcolare 10 litri ogni 100 km nella guida di tutti i giorni e senza esagerare con l’acceleratore.

Il nuovo cambio a doppia frizione 8G Speedshift Dct Amg a otto marce è veloce e sempre pronto ad ingranare la marcia giusta. La trazione integrale attiva 4 Matic+ Performance Amg ripartisce la coppia tra i due assali e tra le singole ruote posteriori in modo selettivo e completamente variabile.