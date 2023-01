Le mete imperdibili on the road e per il relax

Per gli amanti delle vacanze per cui conta più il viaggio che non la destinazione finale, il Bhutan è secondo Lonely Planet la meta a cui guardare nei prossimi dodici mesi, magari attraversandolo lungo i 403 km del “Trans Bhutan Trail”, antico sentiero di pellegrinaggio riaperto ai visitatori lo scorso settembre 2022. Altri luoghi da segnarsi in agenda lo Zambia, la Nuova Scozia in Canada con l'itinerario dei villaggi affacciati sul mare, il Western Australia, i Parques Nacionales Naturales della Colombia con le sue 59 aree protette e il treno notturno da Istanbul a Sofia a cavallo fra Oriente e Occidente. Chi invece predilige il relax e il turismo lento deve invece puntare sulla Giordania e la quiete del Wadi Rum e del Mar Morto, su Malta e la Penisola Calcidica , sulla sempre dinamica Giamaica, sul richiamo delle barriere coralline di Raja Ampat in Indonesia o su Dominica, l'isola della natura.

