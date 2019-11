Le mete più trendy del 2020 tra algoritmi e grandi eventi Ecco le previsioni sulle destinazioni più gettonate del prossimo anno. Tutte rigorosamente indicate dai big data. Cresce l’interesse dei viaggiatori per le città che ospiteranno grandi manifestazioni internazionali come Tokyo per le Olimpiadi e Dubai per l’Expo di Enrico Marro

Ueno Park Tokyo (TCVB)

Nell’epoca dei big data fare previsioni è molto più facile che in passato. Anche nel settore turistico, dove grandi tour operator online e comparatori hanno già le idee chiare sulle destinazioni più trendy del 2020. Proviamo a vedere cosa vedono nella loro sfera di cristallo 3 protagonisti del settore: il comparatore di viaggi aerei Volagratis.com, il colosso e-commerce delle vacanze Booking.com e il marketplace di camere e appartamenti AirBnb.

I city break di Volagratis.com

Iniziamo da Volagratis.com, che ha elaborato una ricerca specifica sul mercato italiano. Il motore di ricerca “aeronautico” del gruppo Lastminute.com ha stilato tre classifiche. Nella prima abbiamo le cinque città più amate dagli italiani per un city break, tutte classiche: Parigi resta in testa inseguita da Barcellona e Londra, con Amsterdam e Praga a chiudere il quintetto. Tra le mete marittime invece si parla soprattutto spagnolo, con il podio delle ricerche aeree degli italiani saldamente in mano a Maiorca, a Sharm el-Sheikh e alla Sicilia, seguite dalle intramontabili Ibiza e Tenerife.

Le mete internazionali 2020

Più inconsueto il quintetto di mete internazionali più trendy del prossimo anno, sempre secondo Volagratis.com: in testa c’è la Tokyo delle Olimpiadi 2020, luogo perfetto per chi vuole immergersi tra edifici futuristici e luoghi di culto suggestivi come il santuario di Meiji-Jingu, magari da scoprire tra marzo e aprile, quando i ciliegi in fiore la colorano di rosa, e senza dimenticare il lato food con sushi, ramen e okonomiyaki. In seconda posizione ecco Kuala Lumpur, con la sua suggestiva skyline di grattacieli capitanati dalle Petronas Tower, ma anche con le spettacolari Grotte di Batu, che ospitano uno dei più grandi santuari indù al di fuori dell’India. Nel 2020, per inciso, la Malesia ha l'ambizioso obiettivo di calamitare 30 milioni dii turisti internazionali puntando su ecoturismo, arte e cultura.

Tokyo Shibuya Crossing

Da Dubai a San Pietroburgo

Medaglia di bronzo per la Dubai di Expo 2020, su cui svetta il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo: l’Esposizione Universale si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 con il tema “Connecting Minds, Creating the Future”, ma si celebrerà anche il 50° anniversario della fondazione degli Emirati Arabi. Quarta posizione per San Pietroburgo, la più europea e letteraria delle città russe, incantevole in particolare d’estate quando le notti sono bianche. A sorpresa, infine, troviamo al quinto posto Baku, capitale dell’Azerbaigian sulle rive del Mar Caspio, dove meritano una visita i vulcani di fango del vicino Gobustan National Park.

Dubai- Burj Al Arab uno degli luxury hotel icona della città

La top 10 di AirBnb

Piena zeppa di sorprese è anche la classifica di AirBnb, che ha messo in fila le dieci località dove il trend delle prenotazioni per il prossimo anno è aumentato di più rispetto al 2019. In testa c’è Milwaukee (+729% di prenotazioni in più), sul lago Michigan, forte del museo disegnato da Calatrava ma soprattutto centro dove nel 2020 si terrà la convention del Partito Democratico. A seguire con grande distacco ecco la spagnola Bilbao (+402%), con il Museo Guggenheim disegnato da Frank Gehry, e Buriram (+383%) in Thailandia, dove ammirare il Phanom Rung, spettacolare complesso di tempi Khmer, ma anche le gare del MotoGp. Quindi troviamo l’australiana Sunbury (+356%), non lontana da Melbourne, e l’intera Romania (+298%). A seguire ecco nell'ordine la cinese Xi’an, patria del celebre esercito di terracotta; la statunitense Eugene, green city per eccellenza dell’Oregon; quindi il Lussemburgo, la messicana Guadalajara e le ottanta isole dell’arcipelago di Vanuatu, paradisiaco anche sotto il profilo fiscale.