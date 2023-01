Le migliori città per i Millennial…

I nati dal 1981 al 1995 sono il popolo dei viaggiatori appassionati di Instagram (il 71% lo usa almeno una volta alla settimana), con bimbi piccoli e che basa i propri tour sulla qualità del cibo e delle bevande delle strutture dove alloggiano. Fra le città preferite e con il maggior numero di piatti tradizionali da provare, Holidu ha messo in fila per il 2023 Parigi, Barcellona e ancora Madrid. La capitale francese si fa preferire a tutte le altre per i suoi monumenti iconici (Tour Eiffel in testa), per le delicatezze della tavola come la “steak au poivre” e il “beurre blanc” e le attrazioni per famiglie e non solo di Disneyland Paris.

