Le migliori pasticcerie per il Gambero Rosso, Iginio Massari resta il re Sono 23 in tutta Italia con il punteggio più elevato delle Tre Torte, gli emergenti premiati a Milano Trieste e Roma

(FOTOGRAMMA)

2' di lettura

Arriva la mappa aggiornata degli indirizzi che i golosi non possono perdere. Il Gambero Rosso ha dato i voti alle pasticcerie migliori - che si aggiudicano le Tre Torte (invece delle stelle): 23 in tutta Italia con un punteggio superiore a 90, raccolte nella settima edizione della guida “Pasticceri & Pasticcerie 2020”. Con 95 punti su un massimo di 100 Iginio Massari, storico patron bresciano della Pasticceria Veneto e proprietario anche dei locali di Milano e Torino, si conferma re per il nono anno consecutivo.

I nuovi pasticceri

Ma ci sono anche new entry - con premi speciali al “Pasticcere Emergente”: Marco Battaglia e Lavinia Franco di Marlà Milano. Novità dell'Anno: Harry's Pasticceria a Trieste, mentre il re della “Miglior Pasticceria Salata” è Bompiani a Roma - e nuovi trend legati al lusso esperienziale: gli hotel con pasticcerie. Per i curatori della guida, infatti, «l'alta pasticceria allarga sempre di più i suoi orizzonti con restyling dei locali che puntano alla valorizzazione dei prodotti e un'attenzione sempre maggiore da parte dell'hotellerie di lusso».

La graduatoria

A guidare il treno delle eccellenze è la regione Lombardia con 6 insegne, seguono la Campania con 5, poi Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia con 2, infine Toscana e Trentino-Alto Adige con 1. Mentre si infoltisce il numero delle Migliori Due Torte (i locali che hanno un punteggio da 85 a 89) che passano da 54 a 60.

Le eccellenze

«L'appuntamento con la guida Pasticceri&Pasticcerie mette in luce un settore in continua e costante crescita ed evoluzione» sottolinea Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso. «Il Gambero - ha ricordato - è da sempre attento ai maestri impegnati nell'utilizzo e nella trasformazione dei prodotti eccellenti che ne esaltano le qualità e riescono a produrre grandi capolavori, simbolo della creatività culinaria del nostro Paese».