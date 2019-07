Le migliori pizze italiane, by Franco Pepe, fanno tappa a Cortina

I premi

“È stata una scelta quasi obbligata - confida il direttore dell'albergo - Pepe era venuto a Cortina per qualche serata a tema e da lì è nata l'idea di scommettere sulla pizza”. Del resto la scelta è caduta su un fuoriclasse. “Pepe in Grani” è stata decretata migliore pizzeria del mondo da una giuria di 1.077 esperti della guida “ Where to eat pizza” di Daniel Young, per due volte è stata migliore pizzeria d'Italia secondo 50 Top Pizza e riconosciuta con Tre Spicchi del Gambero Rosso.

La cucina al Cristallo

Ma poiché non di sola pizza si vive, gli ospiti del Cristallo possono contare sulla mano sicura dell'executive chef Marco Pinelli, che offre una cucina precisa e “accogliente”, dove la tecnica non ha bisogno di mettersi in mostra. Nel Gazebo, una veranda affacciata a 360 gradi sulla vallata, il cuoco napoletano propone la carta gourmet: le lunghe e variegate esperienze all'estero arricchiscono di sfumature e sapori i piatti, che sono sempre comunque ben intellegibili. Così come sono rispettosi i piatti della tradizione (anche grazie agli ingredienti che provengono dall'orto personale del sous chef).

Il Cristallo - una tradizione consolidata a Cortina - ha dunque ampliato la propria offerta gastronomica, consapevole che ormai la cucina è un driver essenziale quanto l'accoglienza.

Aperto nel 1901, l'albergo ha accolto nel tempo ospiti celebri, troupe cinematografiche, attori e cantanti (una suite è ancora dedicata a Frank Sinatra) e ospitato le Olimpiadi Invernali del 1956. Ora si appresta ad accogliere nel 2021 i Mondiali di Sci Alpino in attesa dell'avventura olimpica nel 2026.