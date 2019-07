Le migliori università giovani? Da Singapore a Hong Kong: l’eccellenza si sposta a Est di Francesca Barbieri

Università, S.Anna Pisa e PoliMi tra le migliori al mondo

2' di lettura

Le università migliori al mondo? Non pensate alle mete classiche della formazione internazione, come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna. Gli atenei “giovani” migliori si trovano a Est. Così almeno stando alla nuova classifica Qs, che ha messo in fila le 50 migliori università fondate da meno di 50 anni.

Il ranking pubblicato dalla società di consulenza per la formazione superiore incorona ben sei università asiatiche tra le prime 10. Al primo posto la Singapore Nanyang Università tecnologica.



PER SAPERNE DI PIÙ / Dossier università: le novità



I migliori 50 atenei - che rappresentano 22 diversi Stati - sono messi in fila con una metodologia che valuta le università in base al loro impatto sulla ricerca, alla capacità di formare laureati occupabili, alla reputazione accademica, al rapporto docenti / studenti e ai livelli di internazionalizzazione.

La top 10 è composta da Ntu di Singapore, tre università ciascuna per Hong Kong e Francia, due istituzioni sudcoreane e l’università finlandese di Aalto.