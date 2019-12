Le mille luci del Natale a New York 50 mila luci a led illuminano il gigantesco albero al Rockefeller Center nella grande mela, meta classica per chi decide di passare le festività negli Stati Uniti di Lucilla Incorvati

Si accende l'albero di Natale a Rockfeller center: show a New York

4' di lettura

New York è la più classica e intramontabile meta di dicembre. C’è chi l’ha già scelta per il lungo week end di Sant’Ambrogio, visto che con l'accensione dell'albero di Natale al Rockefeller Center, il 4 dicembre, è partito il calendario degli appuntamenti iconici entrati nella storia della grande mela: dallo shopping scontato alle corse di mezzanotte, dai fuochi d'artificio alle speciali crociere sull’Hudson. Sono già in tanti quelli che vi trascorreranno il periodo delle feste fino al brindisi per l’anno nuovo (oltre un milione i visitatori attesi). Per tutti, la città ha in serbo unfittissimo calendario di eventi ecco una selezione.

Alla scoperta dei mercatini di Natale

Chi vuole dedicarsi allo shopping nei colorati mercatini non ha che l’imbarazzo della scelta. Tra gli imperdibili ci sono l’Holiday Shops at Winter Village at Bryant Park (fino al 2 gennaio), il Grande Central Holiday Fair (fino al 24 dicembre), l’Union Square Holiday Market (fino al 24 dicembre) eil Columbus Circle Holiday Market (fino al 24 dicembre).

Arte tra Moma, Met e Fotografiska

L'arte contemporanea torna in primo piano con il Moma che ha appena riaperto il suo nuovo spazio espositivo ampliato con più di 40.000 metri quadrati di superficie. Ora, grazie alle gallerie a livello della strada, gratuite e aperte a tutti al piano terra, il museo partcipa ancora più attivamente alla vita della città. Per gli amanti della moda il Met propone fino al 17 maggio “In Pursuit of fashion” una mostra con 80 abiti e accessori iconici provenienti dalla prestigiosa collezione di Sandy Schreirer. Tra le new entry Fotografiska al 281 di Park Ave South, un edificio tutto dedicato alla fotografia con tre piani di spazi espositivi, ma anche ristorante, bar e un caffè.



Le luci del Winter Lantern Festival

Fino al 12 gennaio per il secondo anno torna a Staten Island il NYC Winter Lantern Festival presso lo Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden. Spettacoli dal vivo di danza e arte cinesi illuminati da oltre 50 lanterne a led.



Gingerbread Lane al New York Hall of Science

Fino al 13 gennaio c’è il Gingerbread Village (Flushing Meadows Corona Park, Queens) il villaggio di pan di zenzero più grande del mondo, ricreato nella New York Hall of Science. L'installazione ideata dallo chef Jon Lovitch, è realizzata solo con materiale edibile che comprende, oltre al pan di zenzero, anche decorazioni realizzate con caramelle, cioccolato e glassa.



Musical al Village

Nel dicembre 1867, Charles Dickens arrivò a New York City per presentare il suo classico “A Christmas Carol”. Lo spettacolo rimase in città per un mese, con date completamente sold out. Questo Natale, sarà possibile assistere alla storia di Ebenezer Scrooge in diversi teatri della città: al 1832 Merchant's House Museum e al Players Theatre, nel Greenwich Village.

Christmas Lights Tour a Brooklyn

Considerato una delle attrazioni più famose di Brooklyn, il Christmas Lights Tour consente di visitare il quartiere di Dyker Heights famoso per le decorazioni di Natale private tra le più spettacolari e stravaganti al mondo fino al 30 dicembre.



Il Rockefeller Center Christmas (Diane Bondareff/AP Images for Tishman Speyer)

Pattinare sul ghiaccio al Rockefeller Center

L'albero di Natale del Rockefeller Center è una tradizione newyorkese che da oltre 80 anni si ripete nella omonima Plaza. I visitatori troveranno l'albero illuminato fino a metà gennaio e potranno pattinare sulla pista di ghiaccio.