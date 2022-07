Le mille luci di Singapore dall’alto dei suoi rooftop

Smoke & Mirrors

Sul tetto dell’iconica National Gallery, lo Smoke & Mirrors è il luogo perfetto per godere di una suggestiva vista panoramica su Marina Bay. Caratterizzato da un arredamento attentamente curato e da un'atmosfera calda e intima, questo locale è l'ideale per sorseggiare un drink con vista, magari subito dopo un meeting di lavoro.

Lantern

Lantern

In una posizione privilegiata, il Fullerton Bay Hotel rende il suo rooftop Lantern una meta attraente per gli impiegati degli uffici limitrofi, ma anche per un ampio numero di turisti e businessmen. Infatti, la piscina di 25 metri e il caratteristico bar ispirato a una lanterna con cinque metri di ampiezza, sono tra le principali attrazioni del luogo. Qui si respira un’atmosfera dalle note vibranti e accoglienti, in cui lasciarsi trasportare dalla musica coinvolgente, mentre si osserva il panorama offerto dalle luci della città.

Singapore Flyer

Non si tratta di un vero e proprio rooftop, ma la Singapore Flyer, la gigantesca ruota panoramica di 42 piani e 165 metri di Marina Bay, rimane una delle principali attrazioni della città. Questa immensa struttura offre una vista spettacolare a 360 gradi della città. Le 28 cabine della ruota sono dotate di aria condizionata e protezione dai raggi UV, così da potersi godere il panorama anche con il caldo afoso. Ogni giro sulla ruota dura 30 minuti e se il cielo è limpido, il panorama dalla cima della ruota si estende fino alle vicine Malesia e Indonesia. Inoltre, la Singapore Flyer offre anche la possibilità di vivere l’esperienza “Sky Dining”, una cena romantica sotto le stelle.

Potato Head Singapore

Distribuito su quattro piani e situato all’interno di un iconico edificio storico nel cuore di Chinatown, Potato Head è caratterizzato dall'atmosfera intima di una casa privata. Con una vista sui tetti delle tipiche shophouse e sul moderno skyline, il terrazzo ospita bar all’aperto circondato da un giardino, un vero paradiso tropicale. Il bar riproduce un mix eclettico di musica elettronica e dance e ogni domenica organizza feste al tramonto, rendendolo il luogo perfetto per trascorrere il fine settimana con gli amici.Laura Dominici