Le minacce regionali dell'Asia

Nel frattempo, l'aggressività della Cina sulla Linea di Controllo Effettivo in Himalaya ha portato l'India a raddoppiare il potenziamento dei suoi legami militari e di intelligence con gli Stati Uniti. Più di 100.000 soldati sono oggi di stanza lungo il confine, e alti funzionari indiani hanno chiarito che la partnership del paese con gli Stati Uniti deve intensificarsi, anche se un'alleanza formale non è nelle carte.

Il confine tra India e Cina rimarrà un problema vivo, perché le azioni della Cina hanno messo in dubbio l'utilità delle misure volte a rafforzare la fiducia implementate dal 1993. Entrambe le parti stanno segnalando il desiderio di allontanarsi dal confronto, ma differiscono su come perseguire ciò. L'India cerca un ripristino dello “statu quo” esistente al confine prima della primavera del 2020, e quindi collega la questione del confine al resto delle relazioni bilaterali. La Cina spera di andare avanti nelle relazioni mantenendo il nuovo assetto da essa creato. Il commercio tra i due paesi continua a crescere, stabilendo un record nella prima metà del 2021. Ma il forte commercio bilaterale e le aggressive incursioni territoriali non stanno bene insieme.

Altre minacce alla sicurezza regionale includono focolai ormai noti come il Mar Cinese Meridionale, Taiwan, le isole Senkaku/Diaoyu, nonché rischi transnazionali un po’ più recenti come attacchi informatici, cambiamenti climatici, crisi energetiche e pandemie. Ora che la Cina ha posto termine all'autonomia di Hong Kong e distrutto la credibilità della sua politica “un paese, due sistemi”, Taiwan è stata soggetta a coercizioni e pressioni militari sempre maggiori da parte della Terra d'origine.

Insicurezza Reciprocamente Assicurata

Dovremmo preoccuparci del fatto che tutta questa “materia infiammabile” porterà presto ad un grande falò? Credo che una guerra tra grandi potenze rimanga improbabile, almeno nell'ambiente attuale. Sebbene diverse potenze asiatiche siano revisioniste, in particolare la Cina, i vantaggi derivanti da qualsiasi conflitto diretto non sembrano giustificare i potenziali costi. Inoltre, la deterrenza nucleare dovrebbe aiutare a mantenere la pace tra le maggiori potenze. Detto questo, il rischio di scontri locali, guerre civili e conflitti per procura è sicuramente cresciuto, così come il rischio di errori di calcolo e incidenti.

Più preoccupante, quindi, è l'incapacità del sistema internazionale e regionale di affrontare questi problemi, la maggior parte dei quali sono evidenti e marciscono da tempo. Le istituzioni di governance globale si sono costantemente indebolite e vi è una notevole assenza di efficaci istituzioni regionali per la sicurezza. Non esiste un equilibrio di potere o un insieme di regole, norme e pratiche che assicurino relazioni interstatali stabili e prevedibili in Asia. Preoccupati principalmente per la propria sopravvivenza politica, molti governi fanno sempre più affidamento su nazionalismo e populismo per stabilire la propria legittimità, lasciando meno spazio di manovra per affrontare questioni di sicurezza regionale o perseguire soluzioni multilaterali.