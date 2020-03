Le misure adottate in Francia, Spagna, Germania e Uk. Stati Uniti, la grande paura

Il primo fine settimana di primavera a Parigi la polizia rafforza I controlli nelle stazioni, gli agenti bloccano chi vuole partire per il weekend o le vacanze. Come l'Italia, anche la Francia aggiorna i numeri ogni giorno: dal 24 gennaio al 20 marzo, informa il sito del governo francese, i casi di coronavirus in Francia sono 10.995, i morti 372.

Gran Bretagna, un doloroso dietrofront

I britannici volevano distinguersi ancora una volta. Volevano affrontare il virus in modo diverso dal resto del mondo: non resistergli, ma farsi infettare il più possibile per immunizzare la maggioranza della popolazione. La strategia dei due scienziati consiglieri del governo andava benissimo al premier Boris Johnson perché avrebbe voluto dire non fermare nulla e non far danno all'economia. Nonostante lo stesso Johnson in tv avesse ammesso che questa strategia avrebbe comportato la perdita “di molte persone care”. Altri scienziati, i medici dell'Imperial College e in particolare l'epidemiologo Neil Ferguson gli hanno fatto cambiare idea: hanno spiegato al premier che in questo modo 250mila britannici sarebbero morti entro l'anno.

Il 20 marzo Johnson è costretto suo malgrado a chiudere a tempo indeterminato bar, caffè, ristoranti e soprattutto i pub, scelta particolarmente dolorosa: “dobbiamo sospendere l'antico diritto dei britannici nati persone libere di andare al pub. Uno strazio immenso”. Con meno pathos, chiude anche cinema, teatri, palestre.

Contemporaneamente il governo allerta 20mila soldati e avvisa i riservisti. La grande preoccupazione non è un piccolo paese sperduto ma Londra: è nella capitale che si teme il focolaio più devastante.

Johnson promette aiuti alle aziende e dichiara che il governo si farà carico dell'80 per cento dei salari, “stavolta non penseremo alle banche ma ai lavoratori”: il riferimento è alla grande crisi del 2008. Il 21 marzo il governo assume un ex manager della Nestlè, Chris Tyas, con l'incarico di sovrintendere una war room e assicurare i rifornimenti alimentari a tutto il Regno.