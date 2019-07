Le misure anti sbarchi del governo / L'eterna sfida per cambiare le regole di Dublino

Il pressing promosso dall'esecutivo giallo verde da quando è entrato in carica per cambiare il regolamento di Dublino sul diritto d'asilo Ue continua. In base a queste regole, infatti, è il paese primo approdo del migrante a doversi farsi carico della richiesta di protezione internazionale. La riforma di Dublino è in fase di stallo. Il tema dei ricollocamenti dei richiedenti asilo è scomparso dal tavolo. «Non mi sembra che la maggioranza dei Paesi europei sia intenzionato a ridiscutere le regole di Dublino - ha confidato il ministro dell'Interno Matteo Salvini - e quindi ci stiamo attrezzarlo per ridiscuterlo sostanzialmente da soli». Una partita che vedrà in prima fila il neo ministro per gli Affari Ue Lorenzo Fontana