Le misure anti sbarchi del governo / Radar, aerei e navi a difesa dei porti italiani

Il piano di controlli per ridurre le partenze prevede il ricorso a radar, mezzi aerei e navali. Sono pertanto chiamate in causa l'Aeronautica, la Marina, ma anche la Guardia di Finanza per difendere i porti italiani. La strategia ricorda un blocco navale. Questa misura è una vera e propria azione militare, giustificabile solo in casi di legittima difesa. Le missioni in cui la Marina è allo stato attuale coinvolta sono due: quella europea, Sophia, che è stata peraltro depotenziata sul piano dell'impiego delle navi (sospensione per sei mesi del dispiego degli assetti navali); e “Mare sicuro”, tutta italiana, nel Mediterraneo