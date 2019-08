Le misure bloccate / Addio a deleghe in dieci materie

A fine febbraio il Governo ha approvato dieci disegni di legge di delega per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore (dall'agricoltura al turismo fino all'istruzione). I testi potevano essere per il Parlamento una occasione per legiferare in diverse materie mettendo ordine in settori spesso affogati da una pioggia di norme che si sono succedute nel tempo