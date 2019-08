Le misure bloccate / Assestamento, atteso l’ok

Bilancio

Il disegno di legge sull'assestamento di bilancio è già stato approvato dal Senato (23 luglio) e attende ora l'ok definitivo dalla Camera (è in calendario dal 16 settembre). Insieme alla correzione varata con il decreto “salva-conti” (già approvato in via definitiva dalla Camera) ha permesso di evitare la procedura di infrazione della Commissione Ue. Difficile ipotizzare uno stop a settembre.

Iter: verso l’approvazione