Le misure bloccate / In bilico proroga delle multe

Il decreto approvato salvo intese nell'ultimo consiglio dei ministri sposta dal 15 luglio al 31 dicembre il termine per le procedure per la riscossione delle multe sulle quote latte. La misura coinvolge oltre 4200 “soggetti debitori” con importi esigibili per 880 milioni di euro. Di questi quelli con debito “rilevante” ( maggiore di 500mila euro) sono 526, per un importo esigibile pari a circa 651 milioni