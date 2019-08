Le misure bloccate / Decreto a tutela occupazione

Crisi d’impresa

Approvato «salve intese» lo schema di decreto con le misure per l'ex Ilva, l'ex Alcoa, l'impianto campano della Whirlpool, è rimesso alle valutazioni politiche della ex maggioranza: senza il via libera definitivo si avranno conseguenze occupazionali. Il Dl tutela i manager di Arcelor Mittal nell'attuazione del piano ambientale per evitare che gli impianti chiudano il 6 settembre, quando verrà meno l'immunità.

Iter: in bilico